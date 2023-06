Η La Liga ενέκρινε το νέο πλάνο βιωσιμότητας της Μπαρτσελόνα, όπερ σημαίνει πως οι Μπλαουγκράνα μπορούν πλέον να δηλώσουν καινούριες μεταγραφές αλλά και να κυνηγήσουν μέχρι τέλους την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι.

«Πράσινο» φως από τη La Liga και «ανάσα» για την Μπαρτσελόνα! Υπήρχε αισιοδοξία για το πολυπόθητο «ναι», αλλά πλέον, όπως μεταδίδει το Athletic, η διοικούσα αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος ενέκρινε και επίσημα το νέο σχέδιο βιωσιμότητας των Καταλανών. Αυτό σημαίνει πως οι Μπλαουγκράνα μπορούν να δηλώσουν νέα συμβόλαια και νέες μεταγραφές.

Barcelona have been given the green light to register new contracts — and plot new signings — after La Liga approved their financial “viability plan”.



More from @polballus https://t.co/FCIGIXBJGc