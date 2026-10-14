Λάδι στη φωτιά θέλησε να ρίξει ο Λαμίν Γιαμάλ, με μια ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό του στο instagram. Καθώς έριξε τα... βέλη του στον Λεμινά.

Ο Λαμίν Γιαμάλ φρόντισε να δώσει τις δικές του απαντήσεις μέσα στο γήπεδο. Στον αγώνα για τη δεύτερη «στροφή» της League Phase του Champions League ο σταρ των «Μπλαουγκράνα» μοίρασε δύο ασίστ στη νίκη της Μπαρτσελόνα (4-1)επί της Γαλατάσαραϊ.

Ο 19χρονος εξτρέμ και βασικό «γρανάζι» της μηχανής του Χάνσι Φλικ έκλεψε (ξανά) την παράσταση και δεν έχασε την ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα στον Μάριο Λεμινά.

Αξίζει να θυμίσουμε πως η ιστορία είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2025, όταν ο Γκαμπονέζος μέσος είχε προκαλέσει συζητήσεις με μια ατάκα που αφορούσε τον Ισπανό εξτρέμ. «Ποιος είναι ο Γιαμάλ; Ξέρω τον Σανέ, αλλά δεν ξέρω τον Γιαμάλ», είχε πει τότε, όταν κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στον συμπαίκτη του στη Γαλατάσαραϊ, Λερόι Σανέ, και τον άσο της Μπαρτσελόνα.

Sane ou Yamal ? 🗣️ Mario Lemina : Qui est Yamal ? Je connais Sane, je ne connais pas Yamal. https://t.co/uoEUK0xKmU October 12, 2026

Λίγους μήνες αργότερα, ο Γιαμάλ βρήκε την τέλεια αφορμή για να επαναφέρει το θέμα που είχε γίνει viral. Στο παιχνίδι με τη Τσιν Μπομ μοίρασε δύο τρομερές ασίστ μέσα σε τέσσερα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, με τη δεύτερη να έρχεται με μια εντυπωσιακή ραμπόνα που έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, και όχι άδικα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 19χρονος Ισπανός έκανε ένα ποστ στο Instagram και συνόδευσε την ανάρτησή του με μια σύντομη, αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα: «Με ξέρει τώρα;». Προφανώς για να δώσει τη δική του απάντηση για όσα είχαν συμβεί.