Ο Βινίσιους τιμωρήθηκε με τέσσερις αγωνιστικές από τη La Liga για την αποβολή απέναντι στη Βιγιαρεάλ και θα χάσει το ραντεβού της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα στις 25 Οκτωβρίου.

Χωρίς τον Βινίσιους Τζούνιορ θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη η Ρεάλ Μαδρίτης για το πρώτο Clasico της σεζόν. Οι Μερένγκες κοντράρονται στο «Καμπ Νόου» απέναντι στη Μπαρτσελόνα στις 25 Οκτωβρίου, όμως ο Ζοσέ Μουρίνιο θα πρέπει να σχεδιάσει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στον Βραζιλιάνο.

Όπως έγινε γνωστό άλλωστε, ο Βινίσιους τιμωρήθηκε με τέσσερις αγωνιστικές από τη La Liga για την αποβολή του στον προηγούμενο αγώνα απέναντι στη Βιγιαρεάλ και θα χάσει τα επόμενα ματς των Μερένγκες.

Όπερ σημαίνει πως θα λείψει από τα ραντεβού απέναντι σε Σεβίλλη (H), Μπαρτσελόνα (Α), Ρασίνγκ Σανταντέρ (Α) και Βαλένθια (Α), σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα για τη Ρεάλ που θα δώσει συνολικά τρία σερί εκτός έδρα ματς μέσα σε αυτό το διάστημα.

Η απευθείας κόκκινη πάντως που δέχθηκε ο Βραζιλιάνος αποτελεί μια από τις πιο τρελές στιγμές της φετινής La Liga. Ενώ σκόραρε και είδε τον Μουρίνιο να διασχίζει το μισό γήπεδο για να πανηγυρίσουν μαζί, στιγμές αργότερα ο ρέφερι του ακύρωσε το γκολ και τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη για τράβηγμα του μαλλιού του Σαλιμπά στο ξεκίνημα της φάσης.