Μπαπέ: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνω στην Παρί»

Ο Κιλιάν Μπαπέ, παρά τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει υπογράψει με την Ρεάλ, φαίνεται πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το μέλλον του.

Ο 23χρονος Γάλλος αστέρας ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Παρί Σεν Ζερμέν στη νίκη με 5-1 επί της Λοριάν και πλέον έχει γκολ ή ασίστ ανά 75.8 λεπτά!

Βλέποντας τα τρομερά επιτεύγματα του, η Ρεάλ Μαδρίτης τρίβει τα χέρια της, καθώς θεωρεί σίγουρη την απόκτηση του ερχόμενο καλοκαίρι. Από την άλλη βέβαια, η γαλλική ομάδα πιέζει τον Γάλλο επιθετικό να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, ωστόσο ο Μπαπέ δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το μέλλον του.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Λοριάν, ρωτήθηκε για τις προθέσεις του και ο ίδιος φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει καμία απόφαση και πως όλα είναι ανοιχτά.

«Δεν έχω πάρει την επιλογή μου για το μέλλον, όλοι το ξέρουν αυτό. Υπάρχουν νέα στοιχεία και πολλές παραμέτρους. Αν είχα πάρει την απόφασή μου, θα το είχα ανακοινώσει. Αν είναι δυνατόν να παραμείνω στην Παρί; Ναι είναι...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπαπέ στο «Prime Video».

Kylian Mbappé tells Prime Video: “I haven't made my choice on the future, everyone knows that. I'm thinking, there are NEW elements and a lot of parameters. If I had made my decision, I would've announced it”. 🚨 #Mbappé



“Is it possible to stay at PSG? Yes, of course”. #PSG pic.twitter.com/54B247K1vT