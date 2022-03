Διατεθειμένη να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου το καλοκαίρι να εντάξει το μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου, στο ρόστερ της. Γι' αυτό και η Ρεάλ προσφέρει μέχρι και 80 εκατομμύρια ευρώ μπόνους για να τον υπογράψει στο τέλος της σεζόν.

Το σήριαλ Ρεάλ Μαδρίτης - Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζεται. Αυτή τη φορά δημοσίευμα της «Marca», αναφέρει ότι οι Μαδριλένοι δεν πρόκειται να παρατήσουν την υπόθεση του Γάλλου επιθετικού και είναι αποφασισμένοι να κάνουν το μεγάλο «μπαμ» το καλοκαίρι.

Γι' αυτό και όπως αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα, η Ρεάλ προσφέρει μέχρι και 80 εκατομμύρια ευρώ μπόνους στον 23χρονο αστέρα προκειμένου να τον πείσει να υπογράψει στο τέλος της σεζόν.

Μπορεί ο Μπαπέ να επιθυμεί να ενταχθεί στους «μερένγκες» τη νέα σεζόν, ωστόσο η μητέρα του φαίνεται πως δεν είναι σύμφωνη με την απόφαση του γιου της. Τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι, καθώς δεν είναι ευχαριστημένη με τα όσα προσφέρουν οι Μαδριλένοι στον γιο της, γι' αυτό και πιέζει την ισπανική ομάδα να ανεβάσει το μπόνους υπογραφής στα 150 εκατομμύρια ευρώ! Μία πρόταση την οποία ναι μεν θα σκεφτεί ο Κιλιάν Μπαπέ, αλλά δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο από την επιθυμία του να υπογράψει άμεσα στην Ρεάλ...

Από την άλλη πλευρά πάντως, η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει καταθέσει τα όπλα της και εμφανίζεται αισιόδοξη για την επέκταση της συνεργασίες τους με τον Κιλιάν Μπαπέ.

🚨 Kylian Mbappé is set to receive a signing bonus of around €80m when he joins Real Madrid.



(Source: @marca) pic.twitter.com/6JRyL4rDwe