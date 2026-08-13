Παρί Σεν Ζερμέν: Συμφωνία με Μπαρτσελόνα για Φεράν Τόρες
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν έφτασαν στο τέλος τους με αίσιο αποτέλεσμα για την γαλλική ομάδα, καθώς θα εντάξει στο δυναμικό της τον ταλαντούχο Ισπανό επιθετικό, τον Φεράν Τόρες.
Οι Μπλαουγκράνα θα βάλουν στα ταμεία τους 50 εκατ. ευρώ μετά από τις καθοριστικές διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών. Υπενθυμίζουμε πως ο Καταλανικός σύλλογος είχε απορρίψει μια φορά πρόταση της Παρί που δεν έφτανε στο απαιτητό ποσό και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων.
Ο Λουίς Ενρίκε, προπονητής της Παρί, ήθελε διακαώς τον Φεράν Τόρες, καθώς εκτιμά πως μπορεί να τον αξιοποιήσει κατάλληλα, ώστε να συνεχίσει ο γαλλικός σύλλογος να έχει επιτυχίες, τόσο στις εγχώριες, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
🚨🔴🔵 BREAKING: Ferran Torres to Paris Saint-Germain, HERE WE GO! 💥— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
Deal confirmed for World Cup final hero as Barça receive a fee worth €50m from PSG.
Ferran only wanted Paris and the agreement has been sealed after being at final stages for several days. All done. pic.twitter.com/4siCHz3yIc
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