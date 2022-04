Ο Κιλιάν Μπαπέ πέτυχε δύο τέρματα απέναντι στη Λοριάν και πλέον έχει γκολ ή ασίστ ανά 75.8 λεπτά!

Μπαπέ - Νεϊμάρ και Μέσι σκόραραν για πρώτη φορά μαζί στο ίδιο ματς και οδήγησαν την Παρί σε μια επιβλητική πεντάρα απέναντι στην Λοριάν (5-1).

Ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε δύο φορές ενώ «σέρβιρε» τα άλλα τρία γκολ, έχοντας έτσι συμμετοχή σε συνολικά πέντε τέρματα. Με αυτόν τον τρόπο βελτίωσε ακόμα περισσότερο τα νούμερα από τη μέρα που κατέγραψε το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Σε ηλικία 23 ετών, ο Κιλιάν Μπαπέ έχει αγωνιστεί σε 323 επίσημα παιχνίδια, με απολογισμό 213 γκολ και 102 ασίστ! Συνολικά, ο Γάλλος σταρ βρίσκεται μέσα σε 315 γκολ σε 323 αναμετρήσεις που έχει δώσει από το ξεκίνημα της καριέρας του. Δίνει σχεδόν πάντα το «παρών» σε γκολ, καθώς σκοράρει ή «σερβίρει» ανά 75.8 λεπτά!

