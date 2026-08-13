Ο Ομάρ Αρτάν ήταν ο άρχων του αγώνα στον τελικό του UEFA Super Cup ανάμεσα στη Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα ως μια αναγνώριση στην αδικία της μη συμμετοχής στο Μουντιάλ.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι πια στην ιστορία για τις επικές μάχες που είδαμε, την κατάκτηση του από την Ισπανία και για τον βιονικό Λιονέλ Μέσι που λίγο έλειψε να κάνει το back to back στις κατακτήσεις.

Ωστόσο, το Μουντιάλ θα μείνει στην ιστορία, εκτός από τα cooling break εν μέσω βροχής, για τον αποκλεισμό του διαιτητή από την Σομαλία, Ομάρ Αρτάν εξαιτίας της απαγόρευσης εισόδου στις Η.Π.Α, κάτι που προκάλεσε την οργή του φίλαθλου κόσμου του ποδοσφαίρου.

Όπως αποκάλυψε η πικρία του ήταν μεγάλη, γιατί το να διαιτητεύσει σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελούσε ένα από τα όνειρα της ζωής του και δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζεται στις Η.Π.Α.

Η UEFA φαίνεται πως συναισθάνθηκε τον Ομάρ Αρτάν και τον όρισε να διαιτητεύσει την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν- Άστον Βίλα, στο πλαίσιο του τελικού του UEFA Super Cup, γεγονός που χαροποίησε ιδιαιτέρως τον Σομαλό διαιτητή που ανέφερε πως αυτή η στιγμή αποτέλεσε το δικό του Μουντιάλ σε μια συγκινητική στιγμή για τον ίδιο.

“This was my World Cup”



A special #SuperCup souvenir from Omar Artan 🙏⚽️👏 pic.twitter.com/7bhpcwPIVA August 13, 2026

Επίσης, αναφέρθηκε στην ευγνωμοσύνη που ένιωσε από την υποστήριξη του κόσμου, επιθυμώντας να στείλει ένα ευχαριστήριο μήνυμα. Ο Αρτάν αποτελεί τον πρώτο μη ευρωπαίο διαιτητή που αναλαμβάνει να σφυρίξει τον τελικό του Super Cup.