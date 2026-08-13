Οπαδός της Άστον Βίλα έδειξε τα οπίσθιά του την ώρα των πανηγυρισμών κι έχει γίνει το απόλυτο viral!

Ξεκαρδιστικός πανηγυρισμός οπαδού της Άστον Βίλα, που κατέβασε το παντελόνι του μετά το γκολ της ισοφάρισης στο Super Cup.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε πρεμιέρα με το δεξί στη νέα σεζόν, αφού επικράτησε 2-1 επί της Άστον Βίλα και κατέκτησε το Super Cup Ευρώπης.

Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 20', αλλά τελικά ισοφάρισαν στο 45΄με τρομερό βολέ του Μαντζό για το 1-1.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι για μια στιγμή το πίστεψε, το ίδιο και οι φίλαθλοί της, που έδωσαν δυναμικό «παρών» στη «Red Bull Arena». Ένας εξ αυτών, μάλιστα, βγήκε κυριολεκτικά από τα ρούχα του όταν ο Μαντζό έφερε το ματς σε ισορροπία.

Η κάμερα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το δεύτερο γκολ «έπιασε» τον συγκεκριμένο οπαδό την ώρα που έδειχνε τα οπίσθιά του, με το στιγμιότυπο να γίνεται φυσικά viral.