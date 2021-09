Μέσι: Από το 2010 και μετά αντικαταστάθηκε μόνο μία φορά κάθε 21,8 αγώνες (pic & vid)

Στην Μπαρτσελόνα δεν έβγαινε σχεδόν ποτέ από το βασικό σχήμα, στην Παρί ωστόσο τα δεδομένα είναι διαφορετικά για τον Λιονέλ Μέσι...

Ο Αργεντινός επιθετικός στο πρώτο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό του «Παρκ ντε Πρενς», μπορεί να έκανε αισθητή την παρουσία του, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, ούτε να μοιράσει κάποιο γκολ σε συμπαίκτη του.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε το ντέρμπι με 2-1, χάρη στον λυτρωτή Μάουρο Ικάρντι, ωστόσο η νίκη της επισκιάστηκε από τον εκνευρισμό του Λιονέλ Μέσι, μετά την επιλογή του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να τον αντικαταστήσει.

Ο 34χρονος επιθετικός αφού πρώτα απόρησε με την απόφαση του προπονητή του, στη συνέχεια δεν θέλησε να του δώσει ούτε το χέρι. Ο Μέσι φάνηκε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού γι' αυτό και ο Ποτσετίνο αποφάσισε να τον αποσύρει στον πάγκο, παρά την επιθυμία του παίκτη να συνεχίσει κανονικά στο ματς. Από την πλευρά του πάντως ο 49χρονος τεχνικός ξεκαθάρισε πως όλα είναι... καλά με τον Μέσι.

Πάντως, το να αποσύρεται στον πάγκο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο για τον αστέρα της Παρί. Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο Μέσι έχει πάρει φανέλα βασικού σε 371 παιχνίδια κι έχει γίνει αλλαγή μόνο 18 (!) φορές! Με την Μπαρτσελόνα, πέρασε στον πάγκο μόνο 17 φορές στους 370 αγώνες που αγωνίστηκε από το συγκεκριμένο έτος κι ύστερα. Δηλαδή μία αλλαγή κάθε 21,8 παιχνίδια.

Από την άλλη στην Παρί, χρειάστηκαν μόλις 3 παιχνίδια, προκειμένου ο Μέσι να αντικατασταθεί από τον προπονητή του...

Since January 2010, Messi 🇦🇷 has started 371 league games and was substituted 18 times: 17 in 370 games with Barcelona (5%), 1 in one match with PSG (100%). [opta] pic.twitter.com/5jci2atvZ6