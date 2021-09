Μέσι: Πονούσε αλλά είχε πει στον Ποτσετίνο ότι μπορούσε να συνεχίσει (vid)

Λίγα λεπτά πριν περάσει στον πάγκο, ο Λιονέλ Μέσι ενημέρωσε τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ότι μπορούσε να τελειώσει κανονικά το ματς, παρά τους πόνους που τον ταλαιπωρούσαν στα πόδια.

Μεγάλη συζήτηση έχει ξεσπάσει στην Γαλλία μετά την απόφαση του Ποτσετίνο να περάσει στον πάγκο τον Λιονέλ Μέσι στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης με την Λυών.

Ο Αργεντινός επιθετικός έδειξε εκνευρισμένος με τον προπονητή του για την απόφαση που έλαβε, αρνουμένος να του δώσει το χέρι του! Από την πλευρά του πάντως ο Ποτσετίνο υποστήριξε ότι πως τον απέσυρε για να τον προφυλάξει από πιθανό τραυματισμό.

Πάντως λίγα λεπτά πριν την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο, ο Μέσι φάνηκε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, από πόνους στα πόδια του. Παρ' όλα αυτά ενημέρωσε τον Ποτσετίνο, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι μπορεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει κανονικά στην αναμέτρηση.

O 49χρονος τεχνικός όμως δεν άκουσε την επιθυμία του παίκτη του, δεν θέλησε να ρισκάρει και γι' αυτό άλλωστε τον πέρασε στον πάγκο, παρά την απογοήτευση που είχε ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ο Μέσι.

After this Messi communicated to the bench that he was okay to play on but Pochettino and his team decided take him off anyway which Messi wasn't happy with.



