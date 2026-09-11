Δημοφιλής πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης και ποδοσφαιρικών μοντέλων επιχείρησε να προσομοιώσει την τελική κατάταξη της League Phase του Champions League. Δείτε πού τερματίζει η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ταξίδι της στα αστέρια, αφού στην πρεμιέρα του Champions League κατάφερε να λυγίσει με 1-0 τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια χάρη στο αριστουργηματικό φάουλ του Μαρίν και να μπει με το δεξί στη διοργάνωση.

Πρόκειται φυσικά για μια ιδανική εκκίνηση για την Ένωση που θέλει να δώσει παρόμοια συνέχεια στο Λονδίνο κόντρα στη Σαχτάρ, όμως το πρόγραμμα που ακολουθεί με αντιπάλους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι καθιστούν εξαιρετικά απαιτητική την αποστολή πρόκρισης.

Και μπορεί ακόμα τα δείγματα να είναι ελάχιστα σχετικά με τις πιθανότητες των Κιτρινόμαυρων να συνεχίσουν στα νοκ-άουτ του Champions League, όμως η δημοφιλής πλατφόρμα ποδοσφαιρικής ανάλυσης και στατιστικών μοντέλων, Football Meets Data, επιχείρησε να προσομοιώσει την τελική κατάταξη της League Phase μετά το πέρας της 1ης αγωνιστικής.

Προτού ωστόσο περάσουμε κατευθείαν στα αποτελέσματα, στην ανάρτηση υπάρχει ο εξής αστερίσκος: Η προσομοίωση συγκεκριμένα έγινε μόλις μια φορά, με συνέπεια η σειρά των ομάδων να μην είναι η ίδια με αυτή που θα προέκυπτε αν ακολουθούσαν μια πιο ασφαλή μέθοδο, προσομοιώνοντας τη διοργάνωση δέκα χιλιάδες φορές για να πάρουν στο τέλος τον μέσο αριθμό βαθμών κάθε ομάδας.

Υπό αυτές, λοιπόν, τις συνθήκες, το Football Meets Data προβλέπει πως η ΑΕΚ θα τερματίσει στην 29η θέση της συνολικής κατάταξη με σύνολο πέντε βαθμών και θα αποκλειστεί από τη συνέχεια του Champions League. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσομοίωση άλλωστε, το μίνιμουμ πόντων πρόκρισης είναι οκτώ για τις ομάδες που θέλουν να προλάβουν το «τρένο» της πρώτης 24αδας, το οποίο οδηγεί στα νοκ-άουτ.

Για την ιστορία οι πρώτες οκτώ ομάδες που παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τη φάση των «16» είναι οι Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Μπάγερν, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντόρτμουντ.