Με γκολ των Φεράν Τόρες και Μαρκίνιος, η Παρί Σεν Ζερμέν επιβλήθηκε με 2-1 στο «Βελοντρόμ» επί της Μαρσέιγ και ζευγάρωσε τις νίκες της στη Ligue 1.

Το πρώτο Classique της σεζόν ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν! Με γκολ των Φεράν Τόρες και Μαρκίνιος, οι Παριζιάνοι λύγισαν δύσκολα με 2-1 τη Μαρσέιγ και πανηγύρισαν στο «Βελοντρόμ» διαδοχικές νίκες στη Ligue 1.

Το πρώτο μέρος δεν είχε πολλές συγκινήσεις, με τις δυο ομάδες να μένουν μακριά από τα δίχτυα και να επιστρέφουν ισόπαλες στα αποδυτήρια. Στο 66΄ωστόσο ο Φεράν Τόρες έλυσε τον γόρδιο δεσμό. Σε εκείνο το σημείο, ο Ντουέ έκανε τη γλυκιά σέντρα στην περιοχή και ο Ισπανός με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 1-0. Έξι λεπτά αργότερα ο Γκόμες βρήκε δίχτυα για το 1-1, όμως η ισορροπία δεν κράτησε για πολύ.

Δυο λεπτά αργότερα κι έπειτα από σέντρα στην περιοχή, ο Μαρκίνιος βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και με διπλή προσπάθεια σκόραρε το νικητήριο γκολ για το 2-1 που ανέβασε τους φιλοξενούμενους στην 6η θέση και βύθισε τη Μαρσέιγ στη ζώνη του υποβιβασμού. Σαν να μην έφτασαν όλα αυτά, οι Μασσαλοί έχασαν και τον Γουεά για το επόμενο παιχνίδι, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποβολή κι άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Αποτελέσματα Κυριακής (20/9) στη Ligue 1

Οσέρ - Μπρεστ 2-1

Νις - Λιλ 2-1

Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν 1-2