Ανάσα για την Παρί, που με Τόρες πήρε το πρώτο τρίποντο στη Ligue 1. Συνεχίζει στην κορυφή η Λιλ!

Το πρώτο της τρίποντο στη Ligue 1 πήρε η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς απέδρασε με το πολύτιμο «διπλό» από την έδρα της Μπρεστ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε τα βρήκε δύσκολα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, με δύο ισοπαλίες και μία ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική από τη Μονακό (1-2).

Οι Παριζιάνοι, ωστόσο, στην 4η στροφή του πρωταθλήματος έβαλαν ένα σημαντικό τρίποντο στο σακούλι της, με τον Τόρες να βρίσκει τον δρόμο για τα δίχτυα μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντεμπελέ «σέρβιρε» τον πρωταθλητή κόσμου και αυτός έγραψε το 1-0. Η Μπρεστ προσπάθησε να αντιδράσει και να βρει το γκολ της ισοφάρισης, όμως η σκληροτράχηλη άμυνα της Παρί άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων. Το 1-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Παρί να κρατά το προβάδισμά της και να πανηγυρίζει το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Ligue 1.

Η Λιλ που φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας υποδέχτηκε την Τρουά στην 4η αγωνιστική της Ligue 1 και πήρε το πολύτιμο τρίποντο. Οι γηπεδούχοι είδαν ένα γκολ να ακυρώνεται μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης για οφσάιντ. Στο 18΄ ο Σάντος άνοιξε το σκορ, ενώ στο 22΄ ακυρώθηκε ξανά γκολ των Λιλουά για οφσάιντ. Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο στο ματς και το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε λίγο πριν από το φινάλε, στο 89΄, με τον Έθαν Μπαπέ.

Βαθμούς μοιράστηκαν η Λε Μαν με τη Λανς (2-2), με τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν από το 2-0. Η Λε Μαν ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 32΄ με τον Μπουραμπάα, ενώ στο 44΄ ο Καλοντάτ διπλασίασε τα τέρματα. Στο 45+2΄ ο Σίμα μείωσε σε 2-1 και στο 51΄ ο Ιβανόβιτς διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Η βαθμολογία της Ligue 1