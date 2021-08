Οριστική συμφωνία Μέσι με Παρί, σήμερα (10/08) το απόγευμα στο Παρίσι ο Αργεντινός (pics)

Σε πλήρη συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να φτάσει το απόγευμα της Τρίτης (10/08) στην Πόλη του Φωτός. Τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 35 εκατομμύρια ευρώ για τον 34χρονο επιθετικό.

Από την Δευτέρα (09/08) οι οπαδοί της Παρί περίμεναν με μεγάλη αγωνία την άφιξη του Αργεντινού αστέρα, ωστόσο εκείνος ήταν στη βίλα του στη Βαρκελώνη στέλνοντας τον πατέρα και εκπρόσωπό του για τις τελικές διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 34χρονος επιθετικός είχε ξεκαθαρίσει πως μόνο αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία με την ομάδα του Νασέρ Ελ Κελαϊφί θα ξεκινήσει το ταξίδι του για την Γαλλία. Τελικά, οι δύο πλευρές έδωσαν σήμερα (10/08) τα χέρια και έτσι η αντίστροφη μέτρηση για τον Μέσι να φορέσει τη φανέλα της Παρί, έχει ξεκινήσει.

Οπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, αφού διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, ο Αργεντινός άσος θα ετοιμάζει τις βαλίτσες του και το απόγευμα της Τρίτης (10/08) θα πατήσει το πόδι του στο Παρίσι.

Ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA