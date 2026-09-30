Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών συλλόγων, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, αναφέρθηκε στις οικονομικές ατασθαλίες της Μάντσεστερ Σίτι, κρατώντας μία ουδέτερη στάση.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών συλλόγων (EFC), Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, ανέλυσε στην πρόσφατη Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων τη θέση της οργάνωσης σχετικά με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στην Premier League και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «πολίτες» εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση από τον διευθύνοντα σύμβουλο του συλλόγου, Φεράν Σοριάνο, με τον επικεφαλής της Ομοσπονδίας να δηλώνει ότι θα ήταν λάθος για την EFC να σχολιάσει την υπόθεση, προτού ληφθεί η τελική απόφαση.

«Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε κάτι που δεν έχει αποφασιστεί οριστικά. Δεν είμαι δικηγόρος. Είναι περισσότερο θέμα της Πρέμιερ Λιγκ. Η Σίτι είναι ένα πολύτιμο asset για εμάς, αλλά δεν είμαστε δικαστές και δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Εσείς λέτε ότι έκλεψαν, αλλά αυτοί λένε ότι δεν το έκαναν. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα πουν τα δικαστήρια».

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν απέκλεισε επίσης οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τη διαδοχή του Τζάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA και επανέλαβε την υποστήριξή του στον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ.

«Ο Φλορεντίνο και η Μαδρίτη αξίζουν περισσότερο σεβασμό. Έχουν κάνει τα πάντα για το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πόσα Champions League έχουν κερδίσει τα τελευταία χρόνια... Καταλήξαμε σε συμφωνία στο μισάωρο που μιλήσαμε».

«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η FIFA. Δεν είναι ο στόχος μου. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Είμαι επικεντρωμένος στο να συνεχίσω να εξελίσσομαι μαζί με την EFC, όπως είδατε σήμερα. Θέλω να είμαι θετικός. Όπως είπα, είναι λυπηρό να βλέπουμε τι συμβαίνει και πρέπει να είμαστε θετικοί αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι», πρόσθεσε ο Κελαϊφί.