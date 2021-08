Μέσι: Τον περιμένουν στο Παρίσι κι εκείνος κυκλοφορεί με μαγιό στη βίλα του (vid)

Την ώρα που οι φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν τον περιμένουν στο αεροδρόμιο του Παρισιού για να τον υποδεχτούν, ο Λιονέλ Μέσι απεικονίστηκε με το μαγιό στη βίλα του στη Βαρκελώνη!

Το μπέρδεμα με την άφιξη του Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι για να περάσει από ιατρικά επιβεβαιώθηκε. Την ώρα που χιλιάδες φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν σχηματίσει ουρές έξω από το αεροδρόμιο κι άλλοι τόσοι έχουν κατακλύσει τον χώρο έξω από το «Παρκ Ντε Πρενς», ο 34χρονος θρύλος κάθε άλλο παρά ετοιμάζεται για να ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα.



Όπως φαίνεται κι από το βίντεο που κυκλοφόρησε στο twitter, ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να βρίσκεται στην πολυτελή βίλα του στην Καταλονία και χαλαρώνει φορώντας το μαγιό του, μετά και τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο «Καμπ Νόου» αλλά και το δείπνο με τους συμπαίκτες του στους Μπλαουγκράνα την Κυριακή (9/9).



Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το deal «χαλάει», αλλά ότι απλά θα πάρει μικρή παράταση χρόνου και ότι ο Αργεντινός θα μεταβεί στο Παρίσι μόνο όταν θα έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Μέχρι τότε, λέγεται πως θα ταξιδέψει ο πατέρας του, Χόρχε, μαζί με τους δικηγόρους της πλευράς του, ώστε να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες με τη διοίκηση της Παρί.

🇦🇷 Lionel Messi has been spotted at his house in Barcelona - after rumours emerged that he was already on his way to Paris to sign for PSG. pic.twitter.com/gVMqUt2caz