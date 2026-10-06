Ο Νεϊμάρ έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του Last Dance του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή κι ευχαρίστησε στον πρώην συμπαίκτη του για τη συνεισφορά του στο ποδόσφαιρο.

Ο Λιονέλ Μέσι προετοιμάζεται για το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο στο στήθος και ο κόσμος του ποδοσφαίρου περιμένει να τον απολαύσει για μια τελευταία φορά με τη φανέλα της Αργεντινής. Φίλαθλοι, πρόεδροι, ποδοσφαιριστές, συμπαίκτες και αντίπαλοι, κάθε λογής «υπηρέτης» του ποδοσφαίρου θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το «αντίο» του, το οποίο θα συμβεί κόντρα στο Μπενίν μπροστά σε 85 χιλιάδες κόσμο στο Μπουένος Άιρες.

Ένας εξ αυτών θα είναι πιθανότατα και ο Νεϊμάρ, ο οποίος αποθέωσε τον άλλοτε συμπαίκτη του μέσα από ανάρτηση στα social media. Διατηρώντας φιλικές σχέσεις από την κοινή τους θητεία σε Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, οι δυο τους τρομοκρατούσαν για χρόνια τις αντίπαλες άμυνες σε La Liga, Ligue 1 και Champions League. Και τη στιγμή του φινάλε, ο Νεϊμάρ δεν ξέχασε τον παλιό του φίλο.

«Όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο έχει απολαύσει να σε βλέπει όλα αυτά τα χρόνια… Σήμερα είναι το τελευταίο σου παιχνίδι με τη φανέλα της εθνικής σου ομάδας, της χώρας σου, και ελπίζω να απολαύσεις κάθε δευτερόλεπτο και όλες οι τιμές και οι εκδηλώσεις που θα γίνουν σήμερα προς τιμήν σου να σε κάνουν χαρούμενο.

Δεν είναι μόνο η Αργεντινή που σε ευχαριστεί· όλος ο κόσμος σε ευχαριστεί για όλα όσα έχεις κάνει για το ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστώ που με έκανες να αγαπήσω το ποδόσφαιρο ακόμα περισσότερο. Ήταν τιμή μου που έπαιξα απέναντί σου, και ακόμη μεγαλύτερη τιμή που έγραψα ιστορία μαζί σου. Σε ευχαριστώ, Λίο Μέσι» έγραψε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του στα social media.