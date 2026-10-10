Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 3-1 της Λε Μαν και βρέθηκε στο -3 από την κορυφή μετά το 2-2 της Μονακό ενάντια στην Τουλούζ.

Με νίκη επέστρεψε στη δράση η Παρί Σεν Ζερμέν, που επικράτησε 4-1 της Λε Μαν εντός έδρας. Ο Μπεράλδο άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 19', με τον Μαφουτά να ισοφαρίζει για τους φιλοξενούμενους στο 54'. Εντούτοις, Κβαρατσχέλια (61') και Ακλιούς (68') χάρισαν τη νίκη στην ομάδα τους, που είχε χαμένο πέναλτι με τον Ντουέ στις καθυστερήσεις.

Το αποτέλεσμα αυτό έφερε τους Παριζιάνους στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1 και στο -3 από την κορυφή, χάρη στην εντός έδρας γκέλα της Μονακό, που έφερε 2-2 (29' Ντιοπ, 38' Αμπλίν - 48' πέν. Τένγκστεντ, 59' Όπονγκ) με την Τουλούζ, παρότι είχε προηγηθεί με δύο τέρματα.

Δεύτερη είναι η Λιλ, που λύγισε με 1-0 τη Χάβρη εντός έδρας με γκολ του Μπακβά στο πέμπτο μόλις λεπτό, με την Παρί από την άλλη να χάνει για πρώτη φορά φέτος, καθώς ηττήθηκε 1-0 από τη Λοριάν στη Βρετάνη με γκολ του Μπερναρντό (68'). Τέλος, καταιγιστική ήταν η Μπρεστ, που διέλυσε με 5-1 εντός έδρας (9' Αζόρκ, 17' Τουσάρ, 30' πέν. Λαλά, 45' Μπαλντέ, 54' Μπουμ - 47' Πίτερ) την Ανζέ.