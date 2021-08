Μέσι: Στο Παρίσι μόλις οριστικοποιηθεί η συμφωνία με την Παρί (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι θα ξεκινήσει το ταξίδι του για το Παρίσι για υπογραφές, μόλις οριστικοποιηθεί η συμφωνία του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Μάταια περίμεναν την Δευτέρα (09/08) με ανοιχτές αγκάλες οι φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν τον Λιονέλ Μέσι στο αεροδρόμιο του Παρισιού. Ο Αργεντινός άσος ήταν ακόμα στο σπίτι του στη Βαρκελώνη κι έκανε βόλτες με το μαγιό στην αυλή στέλνοντας τον πατέρα και εκπρόσωπό του για τις τελικές διαπραγματεύσεις.

Στην Παρί πάντως παραμένουν αισιόδοξοι και κάνουν υπομονή καθώς θεωρούν πως τις επόμενες ώρες η υπόθεση με τον 34χρονο θα έχει «happy ending». Από τη στιγμή μάλιστα που δεν υφίσταται και νέα προσπάθεια της Μπαρτσελόνα για την ανανέωση του.

Ο Μέσι πάντως από την πλευρά, θα ξεκινήσει το ταξίδι του για την Πόλη του Φωτός, μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία και τελειώσει το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής του στους Παριζιάνους.

Ολα δείχνουν πως το «deal» δεν πρόκειται να χαλάσει και πως ο Μέσι αργά ή γρήγορα θα αγωνιστεί ξανά στο πλευρό του πρώην συμπαίκτη του Νεϊμάρ.

‘Patience’. PSG totally confident and optimistic to sign Leo Messi soon. He’ll fly to Paris once the agreement will be completed in every detail. It’s an important contract officially received 48h ago - ‘normal’ timing. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



There’s currently no new bid from Barcelona. 🚫