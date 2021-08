Μέσι: Υπογράφει τριετές συμβόλαιο με 35 εκατ. ευρώ τον χρόνο στην Παρί (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας να ντυθεί στα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν, υπογράφοντας για 2+1 χρόνια και τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την μεταγραφή του 34χρονου επιθετικού στους Παριζιάνους φαίνεται πως έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σε λίγες ώρες θα μιλήσει στον κόσμο, για πρώτη φορά έπειτα από το ιστορικό «διαζύγιο» με τους «μπλαουγκράνα», αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας να βάλει την υπογραφή του με την ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν!

Οπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, η ομάδα του Νασέρ Ελ Κελαϊφί έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αργεντινό αστέρα για συμβόλαιο τριών ετών και συγκεκριμένα 2+1.

Οσον αφορά τις απολαβές του ο Μέσι θα αμείβεται με 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ετσι, η Παρί είναι έτοιμη να πυροδοτήσει την «βόμβα» του καλοκαιριού και να την παρουσιάσει με εντυπωσιακό τρόπο, ενδεχομένως την Τρίτη (10/08), νοικιάζοντας τον Πύργο του Άιφελ.

Leo Messi farewell press conference in one hour, at Camp Nou. Starting from next week Leo’s expected to complete the agreement with Paris Saint-Germain after positive verbal talks. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



Contract until June 2023 + option until 2024. €35 net per season [add ons included].