Ο Βαϊνάλντουμ υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα (pic)

Στην Λίβερπουλ έκαναν ό,τι περνούσαν από το χέρι τους προκειμένου να πείσουν τον Τζίνι Βαϊνάλντουμ να παραμείνει και τη νέα σεζόν στο «Ανφιλντ». Ωστόσο, ο Ολλανδός μέσος είχε πάρει την απόφαση του εδώ και καιρό, καθώς είχε συμφωνήσει να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο μέσος από το Ρότερνταμ αποτελούσε ήδη από τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους τον διακαή πόθο του συμπατριώτη του προπονητή της ομάδας της Βαρκελώνης, Ρόναλντ Κούμαν και όλα δείχνουν ότι πολύ σύντομα θα συνεργαστεί μαζί του.

Οπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βαϊνάλντουμ θα υπογράψει ως ελεύθερος στην Μπαρτσελόνα μέχρι τον Ιούνιο του 2024, βάζοντας παράλληλα κι ένα τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να είναι σε συζητήσεις με την Μπάγερν.

Gini Wijnaldum is set to join Barcelona as a free agent until June 2024 - there’s nothing agreed with FC Bayern, he wants to sign for Barça. Last details and... here we go soon! #FCB @MatteMoretto

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2021