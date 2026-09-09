Σπουδαία ανατροπή για τη Λίβερπουλ, που επικράτησε 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Άνφιλντ.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Λίβερπουλ και Ατλέτικο Μαδρίτης έκαναν πρεμιέρα στη League Phase του Champions League στο Άνφιλντ, για μία ακόμη φορά χαμογέλασαν οι Άγγλοι, που επικράτησαν 2-1 με ανατροπή και σημείωσαν τέταρτη νίκη σερί ενάντια στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε - με τον Κώστα Τσιμίκα να περνά στο ματς στο φινάλε.

Οι Ροχιμπλάνκος προηγήθηκαν στο 17ο λεπτό, όταν ο Άλβαρες έβγαλε τετ α τετ τον Γιορέντε και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση, ανοίγοντας το σκορ με το πέμπτο του γκολ ενάντια στους Κόκκινους μέσα στην έδρα τους!

Η απάντηση από πλευράς γηπεδούχων, ήρθε στο 40', με τον Αραούχο να βρίσκει με εξαιρετικό τακουνάκι τον Σόμποσλαϊ και τον Ούγγρο να σκοράρει με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή, αποκαθιστώντας την ισορροπία.

Όπως έκλεισε το πρώτο μέρος, έτσι ξεκίνησε το δεύτερο, με τη Λίβερπουλ να ανατρέπει τα δεδομένα χάρη σε κεραυνό του Μακ Άλιστερ έξω από την περιοχή μετά από αναμπουμπούλα στην περιοχή της Ατλέτικο.

Οι παίκτες του Τσόλο έψαξαν στη συνέχεια την ισοφάριση και είχαν τις στιγμές τους με Άλβαρες και Χάντσκο, εντούτοις δεν κατάφεραν να αποφύγουν ακόμη μία ήττα στο Μέρσεϊσαϊντ.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Λίβερπουλ: Άλισον - Αραούχο, Ζακέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ (88' Τσιμίκας) - Σόμποσλαϊ, Μακ Άλιστερ (69' Χράφενμπερχ) - Ενγκουμόχα (60' Φρίμπονγκ), Βιρτς, Μπαρκολά (60' Μουνιόθ) - Ίσακ (88' Κούμας)

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ - Γιορέντε, Ρομέρο (77' Λε Νορμάν), Πουμπίλ, Χάντσκο - Σιμεόνε, Μπάριος (77' Χιούλμαντ), Κόκε (59' Λούκμαν), Μπαένα (73' Ντέιβιντ) - Λι (59' Γκριμάλδο), Άλβαρες