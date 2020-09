Ο Ολλανδός χαφ αποτελεί διακαή πόθο τον Ρόναλντ Κούμαν για τη «νέα» Μπαρτσελόνα. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες παρότρυνε την διοίκηση να προχωρήσει για την απόκτηση του και όχι του Τιάγκο. Στο παρελθόν οι δύο τους έχουν συνεργαστεί ξανά στην εθνική Ολλανδίας και θεωρεί την περίπτωση του, ιδανική για τον άξονα των «μπλαουγκράνα».

Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με το «Sky Sports», η επιθυμία του Κούμαν δύσκολα θα εκπληρωθεί κι' αυτό διότι ο Βαϊνάλντουμ, την Πέμπτη (10/09) επέστρεψε στις προπονήσεις με την Λίβερπουλ και στη συνέχεια συναντήθηκε με την διοίκηση των «Reds» όπου εκεί πήρε την απόφαση να παραμείνει στους πρωταθλητές Αγγλίας, απορρίπτοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόταση της Μπάρτσα.

Οπως ο ίδιος τόνισε, επιθυμία του είναι να σεβαστεί το συμβόλαιο που έχει με τους πρωταθλητές Αγγλίας. Υπενθυμίζουμε πως η συνεργασία του ολοκληρώνεται το 2021 και οι ιθύνοντες του συλλόγου δεν έχουν συζητήσει ακόμα για την πιθανή επέκταση της κοινής τους πορείας.

Ετσι, στην Μπαρτσελόνα θα στραφούν στην περίπτωση του Τιάγκο, αν κι αυτή μοιάζει αδύνατη καθώς το όνομα του έχει συνδεθεί με την Λίβερπουλ και το προσεχές διάστημα, αναμένονται εξελίξεις.

