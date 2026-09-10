Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της League Phase του Champions League.

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο από τα τρία σκέλη της πρεμιέρας της League Phase του Champions League, με Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα να μπαίνουν δυνατά στη νέα σεζόν, συντρίβοντας Σλόβαν Μπρατισλάβας και Φέγενορντ αντίστοιχα.

Νίκες πήραν επίσης Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Στουτγκάρδη, οι οποίες μοιράζονται την κορυφή μαζί με τους έξι συλλόγους που πανηγύρισαν μία μέρα πριν - ανάμεσά τους και η ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή είναι δωδέκατη στη βαθμολογία.

Η βαθμολογία

Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1) Μπαρτσελόνα 3 (5-1) Στουτγκάρδη 3 (3-1) Σπόρτινγκ 3 (3-1) Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0) Μπέτις 3 (3-2) Ντόρτμουντ 3 (3-2) Άστον Βίλα 3 (3-2) Λίβερπουλ 3 (2-1) Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1) Άρσεναλ 3 (1-0) ΑΕΚ 3 (1-0) Μπάγερν 0 (0-0) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 (0-0) Λειψία 0 (0-0) Ρόμα 0 (0-0) Φενέρμπαχτσε 0 (0-0) Αϊντχόφεν 0 (0-0) Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 (0-0) Κόμο 0 (0-0) Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-0) Σλάβια Πράγας 0 (0-0) Λανς 0 (0-0) Σαμπάχ 0 (0-0) Βιγιαρεάλ 0 (2-3) Λιλ 0 (2-3) Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3) Ίντερ 0 (1-2) Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2) Νάπολι 0 (0-1) ΛΑΣΚ 0 (0-1) Βίκινγκ 0 (1-3) Γαλατασαράι 0 (1-3) Πόρτο 0 (0-2) Φέγενορντ 0 (1-5) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6)

Τα αποτελέσματα

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0

Κλαμπ Μπρίζ - Άστον Βίλα 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ - Μπέτις 2-3



Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 5-1

Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 3-1

Νάπολι - Άρσεναλ 0-1

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1

Σπόρτινγκ - Γαλατάσαραϊ 3-1



Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Φενέρμπαχτσε - Ρόμα (19:45)

Αϊντχόφεν - Σαχτάρ (19:45)

Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)

Σλάβια Πράγας - Λανς (22:00)

Κόμο - Λειψία (22:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ (22:00)