Μορένο: «Θα πάω στον τάφο μου χωρίς να έχω καταλάβει γιατί κατηγορήθηκα στην Λίβερπουλ» (pic)

Το 2019 ο 28χρονος Ισπανός μπακ, αποχώρησε από την Λίβερπουλ για τη Βιγιαρεάλ. Οι «Reds» τον είχαν κάνει δικό τους το 2014 από την Σεβίλλη, βγάζοντας από τα ταμεία τους το ποσό των 18 εκατ. ευρώ.

Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από το «διαζύγιο» του Μορένο με την Λίβερπουλ, ο έμπειρος αμυντικός δεν μπορεί να ξεχάσει την έντονη κριτική που δέχθηκε το 2016,όταν η Λίβερπουλ ηττήθηκε με 3-1 από την Σεβίλλη στον τελικό του Europa League.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Guardian», ο Μορένο χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του άσκησαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ, τονίζοντας πως λόγω αυτής τελείωσε και η καριέρα του στο «Ανφιλντ».

«Δεν καταλαβαίνω ακόμα το μέγεθος της κριτικής. Είμαι αμυντικός. Οι παίκτες ξεπερνούν τον Σέρχιο Ράμος, τον καλύτερο κεντρικό αμυντικό στον κόσμο. Γιατί δεν μπορεί να συμβεί σε μένα;

Μέχρι σήμερα δεν καταλαβαίνω γιατί πήρα τόσο μεγάλη κριτική, όταν όλη η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Το δάχτυλο ήταν στραμμένο σε έναν παίκτη και δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Οι άνθρωποι σε κατηγορούν. Μόνο εσένα. Ήταν σαν να έχασα εγώ τον τελικό. Είναι δύσκολο. Δεν μπορείς να το βγάλεις από το μυαλό σου.

Κοιτάζεις την εφημερίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – συνήθως δεν δίνω μεγάλη προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή είναι τόσο ψεύτικα – και διαβάζεις πράγματα. Αλμπέρτο, Αλμπέρτο, Αλπμέρτο. Θα πάω στον τάφο μου χωρίς να έχω καταλαβαίνω γιατί κατηγορήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του ο Αλμπέρτο Μορένο.

Alberto Moreno still feels hurt by the hate he received after Liverpool's 2016 Europa League final defeat pic.twitter.com/FCNqgMoIg1

— Goal (@goal) May 25, 2021