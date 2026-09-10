Champions League: 25 γκολ και θέαμα!
Έβρεξε... γκολ στις αναμετρήσεις του Champions League για την πρώτη αγωνιστική της League Phase. Η Μπαρτσελόνα και η Παρί έκαναν... ό,τι ήθελαν στην πρεμιέρα τους κόντρα σε Φέγενορντ και Σλόβαν Μπρατισλάβας αντίστοιχα, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να κερδίζει 5-1 και την Παρί Σεν Ζερμέν να ρίχνει έξι γκολ στη Σλόβαν του Γιαγια Τουρέ, επικρατώντας με 6-1.
Πολλά γκολ είχαμε και στη Στουτγκάρδη, κόντρα στη Βίκινγκ με τη γερμανική ομάδα να επικρατεί με 3-1, αλλά και στη Σπόρτινγκ, όπου οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης έδωσαν το «παρών» στο ματς κόντα στη Γαλατα. Η Τσιμ Μπομ γνώρισε την ήττα με 3-1. Στο άλλο ματς της ημέρας η Λίβερπουλ γύρισε το παιχνίδι κόντρα στην Ατλέτικο (2-1), ενώ ο δικός μας Χρήστος Τζόλης ήταν καθοριστικός για τους πρωταθλητές Αγγλίας, καθώς... σέρβιρε το 1-0 στον Όντεγκααρντ και χάρισε τη νίκη στην Άρσεναλ κόντρα στη Νάπολι.
Δείτε όλα τα γκολ:
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