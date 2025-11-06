Φλικ: «Αηδίες ότι θέλω να φύγω από την Μπαρτσελόνα!»

Ο Γερμανός κόουτς σχολίασε απλά και λιτά τις φήμες περί αποχώρησής του από την Μπαρτσελόνα, ενώ αναφέρθηκε και στη φιλοσοφία του, λέγοντας πως δεν πρόκειται να αλλάξει.

Με τον Λαμίν Γιαμάλ να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, έχοντας γκολ και τη... σέντρα που βρήκε στο κεφάλι του Χρήστου Τζόλη για το τελικό σκορ, η Μπαρτσελόνα έφυγε με την ισοπαλία (3-3) από την έδρα της Κλαμπ Μπριζ το βράδυ της Τετάρτης (5/11).

Στον σύλλογο της Καταλονίας τα ζητήματα είναι αρκετά το τελευταίο διάστημα, και ένα εξ' αυτών προέκυψε πριν το παιχνίδι του Champions League, όπου δημοσιεύματα έκαναν λόγο για επιθυμία του Χάνσι Φλικ να αποχωρήσει από τον πάγκο το καλοκαίρι, εξαιτίας του... ατίθασου Γιαμάλ.

Ο Γερμανός τεχνικός φυσικά ρωτήθηκε για αυτό, και η απάντησή του ήταν αφοπλιστική: «Αηδίες! Αγαπώ την Μπαρτσελόνα, αγαπώ τον σύλλογο, την πόλη, και θα δώσω τα πάντα!».

Πέραν αυτού, και μετά το ματς στο Βέλγιο, ο Φλικ σχολίασε και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, που φέτος έχει «κοστίσει», τονίζοντας πως δεν θα αλλάξει φιλοσοφία.

«Μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς θα αλλάξουμε τα πάντα... αλλά δεν είμαι το είδος του προπονητή για να το κάνει αυτό. Θέλουμε να παίξουμε πιστά στο DNA της Μπάρτσα.

Δεν θέλω να κάθομαι πίσω και να κερδίζω με 1-0 σε αντεπίθεση. Το 3-3 δεν είναι το ιδανικό αποτέλεσμα, αλλά επιστρέφαμε μετά από κάθε γκολ», εξήγησε ο 60χρονος.