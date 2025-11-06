Φλικ: «Αηδίες ότι θέλω να φύγω από την Μπαρτσελόνα!»
Με τον Λαμίν Γιαμάλ να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, έχοντας γκολ και τη... σέντρα που βρήκε στο κεφάλι του Χρήστου Τζόλη για το τελικό σκορ, η Μπαρτσελόνα έφυγε με την ισοπαλία (3-3) από την έδρα της Κλαμπ Μπριζ το βράδυ της Τετάρτης (5/11).
Στον σύλλογο της Καταλονίας τα ζητήματα είναι αρκετά το τελευταίο διάστημα, και ένα εξ' αυτών προέκυψε πριν το παιχνίδι του Champions League, όπου δημοσιεύματα έκαναν λόγο για επιθυμία του Χάνσι Φλικ να αποχωρήσει από τον πάγκο το καλοκαίρι, εξαιτίας του... ατίθασου Γιαμάλ.
Ο Γερμανός τεχνικός φυσικά ρωτήθηκε για αυτό, και η απάντησή του ήταν αφοπλιστική: «Αηδίες! Αγαπώ την Μπαρτσελόνα, αγαπώ τον σύλλογο, την πόλη, και θα δώσω τα πάντα!».
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Today, Hansi Flick was asked about the reports saying he would leave Barcelona at the end of the season.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 5, 2025
HIs reaction? "More bullshit."
— @Alfremartinezz pic.twitter.com/4073vCMK96
Πέραν αυτού, και μετά το ματς στο Βέλγιο, ο Φλικ σχολίασε και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, που φέτος έχει «κοστίσει», τονίζοντας πως δεν θα αλλάξει φιλοσοφία.
«Μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς θα αλλάξουμε τα πάντα... αλλά δεν είμαι το είδος του προπονητή για να το κάνει αυτό. Θέλουμε να παίξουμε πιστά στο DNA της Μπάρτσα.
Δεν θέλω να κάθομαι πίσω και να κερδίζω με 1-0 σε αντεπίθεση. Το 3-3 δεν είναι το ιδανικό αποτέλεσμα, αλλά επιστρέφαμε μετά από κάθε γκολ», εξήγησε ο 60χρονος.
🚨 Hansi Flick: “We can talk about changing everything… but I’m not the kind of coach to do that. We want to play true to Barça DNA”. 💙❤️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2025
“I do not want to sit deep and win 1-0 on a counterattack. 3-3 isn’t the ideal result, but we came back after every goal”. pic.twitter.com/uxtGZvNoUW
