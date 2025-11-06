Γιαμάλ: «Με γιουχάρουν επειδή είμαι πολύ σημαντικός παίκτης»

Ο νεαρός άσος των Καταλανών ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τα «γαλλικά» που ακούει στις εκτός έδρας αναμετρήσεις, λέγοντας πως αυτό συμβαίνει επειδή είναι καλός και σημαντικός παίκτης.

Για ακόμη ένα παιχνίδι ο Λαμίν Γιαμάλ φρόντισε να δείξει εντός αγωνιστικού χώρου ότι τα όσα γράφονται για το ταλέντο του, μόνο υπερβολές δεν είναι. Ο 18χρονος εξτρέμ ήταν από τους λίγους διασωθέντες της Μπαρτσελόνα, την οποία βοήθησε τα μέγιστα, ούτως ώστε να πάρει την ισοπαλία με 3-3 απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Το wonderkid του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σκόραρε στο 61' για το 2-2 με καταπληκτική ενέργεια, ενώ στο 77ο λεπτό έκανε τη σέντρα, με την μπάλα να χτυπάει στο κεφάλι του Έλληνα εξτρέμ και να καταλήγει στα δίχτυα, για το τελικό 3-3. Παράλληλα, δημιούργησε μια μεγάλη φάση, ενώ είχε και 4 πάσες «κλειδιά».

Έπειτα, ο Γιαμάλ κλήθηκε να απαντήσει αναφορικά με το «γιουχάρισμα» και τα... «γαλλικά» που ακούει στα εκτός έδρας ματς της Μπάρτσα, λέγοντας αφοπλιστικά πως «Αυτό συμβαίνει επειδή είμαι σημαντικός παίκτης, αν ήμουν άλλος δεν θα το έκαναν».

Παράλληλα, ρωτήθηκε για τις συγκρίσεις που γίνονται με τα γκολ του Λιονέλ Μέσι, όπου και εκεί ήταν ξεκάθαρος «Όχι, όχι, ο Μέσι έχει σκοράρει εκατοντάδες τέτοια γκολ (σσ σαν αυτό που πέτυχε ο Γιαμάλ με την Μπριζ), οπότε δεν μπορώ να συγκριθώ μαζί του. Προσπαθώ απλά να βελτιώνομαι και να πηγαίνω στον δικό μου δρόμο».