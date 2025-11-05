«Ο εκκεντρικός Γιαμάλ οδηγεί τον Φλικ στην έξοδο από τη Μπαρτσελόνα»

Δημοσίευμα από την Ισπανία θέλει τον Χάνσι Φλικ να αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Μπαρτσελόνα, λόγω κούρασης με τις συμπεριφορές των παικτών του και ιδίως του Λαμίν Γιαμάλ.

Στην πόρτα της εξόδου από τη Μπαρτσελόνα παρουσιάζει τον Χάνσι Φλικ ρεπορτάζ του ισπανικού «ABC». Σύμφωνα με το εν λόγω Μέσο, ο Γερμανός προπονητής νιώθει κουρασμένος στη Βαρκελώνη κι έχει εκμυστηρευτεί στους συνεργάτες του πως σκοπεύει να αποχωρήσει από τον σύλλογο στο τέλος της φετινής περιόδου.

Ο λόγος πίσω από τον εκνευρισμό του 60χρονου προπονητή είναι η έλλειψη συγκέντρωσης που φέρεται να δείχνουν τη φετινή περίοδο οι ποδοσφαιριστές του στην προπόνηση, καθώς και η έλλειψη υποστήριξης που έχει δεχθεί από το κλαμπ ώστε να τους... συμμαζέψει.

Όπως συνεχίζει μάλιστα το ρεπορτάζ, μεγάλο ρόλο ειδικότερα έχουν παίξει οι εκκεντρικότητες του Λαμίν Γιαμάλ, όπως για παράδειγμα το αιφνίδιο ταξίδι που αποφάσισε να κάνει στο Μιλάνο μετά την ήττα των Μπλαουγκράνα στο Clasico, καθώς και οι εμπρηστικές δηλώσεις που έκανε πριν από το ταξίδι των Καταλανών στη Μαδρίτη για το ντέρμπι με τη Ρεάλ.

Ένα άλλο περιστατικό που φέρεται να έχει ενοχλήσει τον Φλικ έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά αμαξίδια του γκολφ που διατηρούν οι Καταλανοί στις εγκαταστάσεις τους. Τα εν λόγω αμαξίδια διατίθεται αυστηρά προς το προπονητικό επιτελείο, όμως πολλές φορές ορισμένοι παίκτες παραβαίνουν τον κανόνα που έχει θεσπίσει ο Γερμανός και τα χρησιμοποιούν για να κινούνται οι ίδιοι στο προπονητικό κέντρο.

Ο Γιαμάλ ιδίως τα χρησιμοποιεί όποτε ο ίδιος επιθυμεί παρά τις αντιρρήσεις του τεχνικού τιμ, το οποίο θεωρεί πως μέρα με τη μέρα ο λόγος του έχει όλο και μικρότερη βαρύτητα απέναντι στους ποδοσφαιριστές του κλαμπ.