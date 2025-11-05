Ματσάρα στο Βέλγιο με Τζόλη πρωταγωνιστή! Με ασίστ αλλά και... δικό του αυτογκόλ στο τέλος, η Μπαρτσελόνα έφυγε με τον βαθμό κόντρα στη Μπριζ που πάλεψε έως το τέλος (3-3). Άνετη η Σίτι, δύσκολα η Ίντερ.

Μπριζ - Μπαρτσελόνα 3-3

Ματσάρα από τις λίγες στο Βέλγιο. Εκεί όπου ο Χρήστος Τζόλης πρωταγωνίστησε για... ποικίλους λόγους. Ο Έλληνας επιθετικός άλλωστε με δική του ασίστ στο πρώτο ημίχρονο είχε φροντίσει να δώσει το προβάδισμα στη Μπριζ, όμως στο δεύτερο... τα χάλασε. Το δικό του αυτογκόλ στο 77΄στοίχισε στους Βέλγους και χάρισε τον βαθμό στη Μπαρτσελόνα που έμεινε όρθια στο τέλος και με τις ευλογίες του... VAR για το τελικό 3-3.

Οι Βέλγοι μπήκαν δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν στο 6΄με προβολή του Τρεσλόντι, όμως η απάντηση της Μπάρτσα ήταν άμεση ισοφαρίζοντας δυο λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Φεράν Τόρες. Στο 17΄ωστόσο η Μπριζ ανάκτησε το προβάδισμα, όταν ο Τζόλης με υπέροχη κάθετη έβγαλε τον Φορμπς σε θέση τετ-α-τετ και ο τελευταίος με τσιμπηματάκι της μπάλας νίκησε τον Σέζνι για το 2-1.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι κλείστηκαν στα καρέ τους και το πλήρωσαν στο 61΄, όταν με υπέροχο συνδυασμό των Λόπεθ - Γιαμάλ, ο τελευταίος εκτέλεσε σωστά με το εξωτερικό από κοντά για το 2-2. Ακόμα κι έτσι η Μπριζ δεν παρέδωσε πνεύμα, έψαξε το γκολ της νίκης και αιφνιδίασε ξανά τη Μπάρτσα τρία λεπτά αργότερα για το 3-2, και πάλι με γκολ του Φορμπς.

Στο 77΄ωστόσο ο Τζόλης στάθηκε μοιραίος για τη Μπριζ, αφού με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γιαμάλ έστειλε τη μπάλα άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του για το 3-3. Στις καθυστερήσεις πάντως η Μπριζ σκόραρε ξανά με τον Φερμάντ, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για επιθετικό φάουλ στον Σέζνι.

Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ 4-1

Απλά κι ωραία η Μάντσεστερ Σίτι, διέλυσε με 4-1 τη Ντόρτμουντ στο και συνέχισε στον νικηφόρο δρόμο. Αρχικά ο Φόντεν με υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ για τη Σίτι στο 22΄, ενώ επτά λεπτά αργότερα πήρε τη σκυτάλη ο Έρλινγκ Χάαλαντ που με πλασέ από το ύψος του πέναλτι βρήκε δίχτυα για το 2-0. Στο 57΄ο Φόντεν και πάλι με σουτ εκτός περιοχής ανέβασε τον δείκτη του σκορ, προτού η Ντόρτμουντ μειώσει σε 3-1 με τον Αντόν (72΄). Τον τελευταίο λόγο ωστόσο είχαν οι γηπεδούχοι που με σκόρερ τον Τσερκί έφτασαν στο τελικό 4-1 που τους έχει φέρει στην 4η θέση της ενιαίας βαθμολογίας.

Ιντερ - Καϊράτ 2-1

Μπορεί να αγχώθηκε αρκετά, ωστόσο η Ίντερ κατάφερε να επικρατήσει 2-1 της Καϊράτ στο Μιλάνο. Οι Νερατζούρι πέτυχαν την τέταρτη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση και βρέθηκαν στην κορυφή μαζί με Μπάγερν και Άρσεναλ. Οι γηπεδούχοι είχαν τις φάσεις, αλλά όχι και τον τρόπο να βρουν δίχτυα απέναντι στους Καζάκους. Ωστόσο, τη λύση έδωσε στο 45' ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Η απάντηση της Καϊράτ ήρθε στο 55', με τον Αράντ να φέρνει το ματς στα ίσα. Η Ιντερ ανέβασε ρυθμό, πίεσε και στο 67' ο Κάρλος Αγκούστο λύτρωσε την ομάδα του διαμορφώνοντας το 2-1.

Νιουκάστλ - Αθλέτικ 2-0

Την τρίτη της νίκη σε τέσσερις αγωνιστικές στο Champions League πέτυχε η Νιούκαστλ, η οποία υπερκέρασε το εμπόδιο της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Οι Καρακάξες επικράτησαν 2-0 και ανέβηκαν στην 6η θέση της βαθμολογίας. Οι γηπεδούχοι προειδοποίησαν από πολύ νωρίς, καθώς ο Ζοέλιντον βρήκε δίχτυα στο 9ο λεπτό, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε. Μόλις δύο λεπτά μετά, ο Τονάλι κέρδισε ένα φάουλ έξω από την περιοχή, από τα πόδια του Τρίπιερ η μπάλα έφτασε στον Μπερν και ο τελευταίος με κεφαλιά πέτυχε το 1-0. Η Αθλέτικ στην καλύτερή της στιγμή είχε δοκάρι στο 19' με τον Μπόιρο. Στην επανάληψη η Νιουκάστλ ήταν καλύτερη και στο 49' ο Ζοέλιντον σφράγισε τη νίκη διαμορφώνοντας το 2-0.

Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ 0-3

Την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση πέτυχε η Γαλατά, η οποία διέλυσε με 3-0 τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Οι Τούρκοι ανέβηκαν στην 9η θέση, την ώρα που ο Αίαντας είναι στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς βαθμό. Ο Οσιμέν έστησε το δικό του πάρτι, έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλη άμυνα και πέτυχε χατ τρικ. Στο 59' άνοιξε το σκορ, ενώ στο 66' και στο 78 με εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι διαμόρφωσε το 3-0.

Μπενφίκα - Λεβερκούζεν 0-1

Χωρίς νίκη παρέμεινε η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που μαζί με τον Άγιαξ είναι οι μόνες με μηδέν βαθμούς. Η Λεβερκούζεν έφυγε με το «διπλό» από τη Λισαβόνα χάρη στην κεφαλιά του Σικ στο δεύτερο μέρος (0-1). Οι Αετοί πάντως είχαν δύο δοκάρια στο πρώτο μέρος με τους Λουκεμπάκιο και Οταμέντι, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Παυλίδης έχασε καλή ευκαιρία για να σκοράρει. Όπως έκανε και στις αρχές του δεύτερου, προτού ο Σικ τιμωρήσει την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο στο 65ο λεπτό.

Μαρσέιγ - Αταλάντα 0-1

Μεγάλο «διπλό» πήρε η Αταλάντα στην έδρα της Μαρσέιγ δραπετεύοντας με γκολ στο 90ό λεπτό! Οι Μπεργκαμάσκι στο 14' έχασαν μοναδική ευκαιρία με το πέναλτι του Ντε Κατελάρε, το οποίο απέκρουσε ο Ρούλι σε κόρνερ. Το γκολ της... λύτρωσης για την Αταλάντα ήρθε στο 90' με τον Σάμαρτζιτς, ενώ η Μαρσέιγ πίεζε για να βρει εκείνη το γκολ της νίκης. Με το τελικό 0-1, η Αταλάντα σκαρφάλωσε στην 16η θέση, ενώ η ομάδα του Ντε Τσέρμπι έμεινε εκτός 24άδας.