Βινίσιους Τζούνιορ και Ρεάλ Μαδρίτης δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους γύρω από ένα άτυπο μπρα-ντε-φερ για νέο συμβόλαιο ανανέωσης, με τον Βραζιλιάνο να ονειρεύεται μια δική του «βασιλεία» στο κλαμπ.

Το όνομά του συνοδεύεται εδώ και χρόνια από διλλήματα κάθε είδους. Ή καλύτερα από έναν αέναο διχασμό που συνηθίζει να αλλάζει μορφές μέσα στο χρόνο. Αρχικά ξεκίνησε με ένα χλιαρό debate στη Μαδρίτη σχετικά με το αν άξιζε να φοράει τη λευκή φανέλα. Στη συνέχεια το νόμισμα... αναποδογύρισε και ο κόσμος της Ρεάλ κλήθηκε να απαντήσει αν ήταν ο επόμενος μεγάλος ηγέτης. Δεκάδες γκολ, αναρίθμητες ντρίμπλες και μια ντουζίνα τρόπαια αργότερα, το ερώτημα απαγκιστρώθηκε από την ισπανική πρωτεύουσα και επεκτάθηκε σε παγκόσμιο τερέν. Άξιζε άραγε ο Βινίσιους τη Χρυσή Μπάλα;

Αναμφίβολα πρόκειται για το χρυσό debate κι εκείνο που κολακεύει όσο κανένα άλλο την καριέρα του... Ο διχασμός άλλωστε που έλκεται από τη φιγούρα του Βραζιλιάνου δεν είναι πάντοτε καλοήθης, εξυφασμένος στον ιστό μιας ποιοτικής ποδοσφαιρικής κουβέντας. Η μάχη με τον ρατσισμό, οι εκρήξεις του στον αγωνιστικό χώρο, οι ατελείωτες κίτρινες κάρτες, το χαοτικό απότοκο της Χρυσής Μπάλας και οι τσακωμοί με αντιπάλους, έχουν σκαλίσει ένα πρόσωπο αρκετά διαφορετικό από το προφίλ των προηγούμενων χρόνων.

Μέχρι τώρα ωστόσο η βαβούρα για τον Βινίσιους ήταν εξωγενής. Καλλιεργημένη έχω από το «καταφύγιο» της Ρεάλ, σαν καταπέλτης που προσπαθούσε να δημιουργήσει ρωγμές στο τείχος. Ρωγμές που τελικά ο ίδιος ο Βραζιλιάνος επιχειρεί να προκαλέσει. Μετά από μια σεζόν άλλωστε μακριά από τα στάνταρ του, ο Βίνι αναδείχθηκε και πάλι στην επικαιρότητα για ένα ζήτημα έχει κρατήσει για πολύ περισσότερο καιρό από το αναμενόμενο.

Ρεάλ και Βινίσιους, Βινίσιους και Ρεάλ δεν τα βρίσκουν για νέο συμβόλαιο συνεργασίας μετά τις εκτοξευμένες οικονομικές απαιτήσεις του Βραζιλιάνου και ο εκνευρισμός είναι διάχυτος στην ατμόσφαιρα. Η Μαδρίτη χωρίζεται ξανά μετά από χρόνια για τον Βραζιλιάνο, αλλά αυτή τη φορά το ερώτημα είναι διαφορετικό. Αξίζει να ανανεώσει στη Ρεάλ με τους δικούς του όρους;

Το δίλημμα βέβαια έρχεται στο χειρότερο δυνατό timing. Έπειτα από μια σεζόν όπου το status του Βραζιλιάνου αποδυναμώθηκε, η ορμή του μετριάστηκε και οι εμφανίσεις του στο γήπεδο κινήθηκαν ως επί το πλείστον σε ρηχά νερά, η πλευρά του 25χρονου ποδοσφαιριστή αποφάσισε να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερους τριγμούς. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ισπανία, οι συνομιλίες μεταξύ Βινίσιους και Ρεάλ για νέο συμβόλαιο και μετά το 2027 βρίσκονται σε παύση από τον Φεβρουάριο.

Τότε οι Μερένγκες είχαν καταθέσει τη δική τους πρόταση που κυμάνθηκε κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, όμως εκείνος ήταν ανένδοτος. Την απέρριψε με αντιπρόταση που επέφερε παγωμάρα. Ο Βραζιλιάνος απαίτησε έναν ετήσιο μισθό κοντά στα 30 εκατομμύρια (συμπεριλαμβανομένων των μπόνους), σε μια φιλοδοξία που υπερβαίνει (κατά πολύ) ακόμα και τα ποσά που λάμβανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατά τη «βασιλεία» του στην ισπανική πρωτεύουσα.

Στη Μαδρίτη μάλιστα γίνονται υποθέσεις πως αυτές οι απαιτήσεις δεν ήταν τυχαίες. Ο Βραζιλιάνος θέλει να νιώθει το Νο.1 και θέλει να ξεπεράσει κατά πολύ το συμβόλαιο του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή αμείβεται με 17 εκατομμύρια το χρόνο, όσα δηλαδή και ο Βίνι. Το μπόνους υπογραφής ωστόσο του Γάλλου με τη Βασίλισσα γεμίζει στο... μάξιμουμ τις τσέπες του, ξεπερνώντας τον συμπαίκτη του στη Ρεάλ.

Real Madrid believe Vinicius Junior's contract renewal is at an advanced stage.



Yet the player's camp — who are pushing for a package worth €30m a year — have strongly denied a deal is close. His current contract expires in 2027.



The interest from Saudi Arabia has gone quiet… pic.twitter.com/hOPGtyRqRL