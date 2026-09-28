Γαλλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης είναι απογοητευμένη από τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία χειρίστηκε τον τραυματισμό του Κιλιάν Μπαπέ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να είναι δυσαρεστημένη με τον τρόπο που η Γαλλία χειρίστηκε την κατάσταση με τον Κιλιάν Μπαπέ κατά τη διάρκεια της τελευταίας διακοπής για τις εθνικές ομάδες, μετά τον τραυματισμό του επιθετικού στο γόνατο στον αγώνα εναντίον της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την «L'Equipe», ο επιθετικός των «μερένχες» έφτασε στο προπονητικό κέντρο των «τρικολόρ», Clairefontaine, με ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο, με τους Ισπανούς να ενημερώνουν το γαλλικό ιατρικό επιτελείο για το πρόβλημα και να ελπίζουν ότι θα τον άφηναν να ξεκουραστεί

Ωστόσο, ο Μπαπέ ξεκίνησε βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση στο Κοτσαέλι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 59ο λεπτό, αφού πέτυχε πρώτα το νικητήριο γκολ για την ομάδα του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο 27χρονος διεθνής υπέστη υπερέκταση του αριστερού του γόνατου, με τις πρώτες αναφορές να υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να μείνει εκτός για δύο έως τρεις εβδομάδες. Από την μεριά του, ο προπονητής του ομοσπονδιακού συγκροτήματος, Ζινεντίν Ζιντάν, έστειλε τον παίκτη πίσω στη Μαδρίτη, επιτρέποντας στον σύλλογο να επιβλέψει την ανάρρωσή του, για να μην δημιουργηθούν τυχόν εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

🚨 OFFICIAL: Real Madrid confirm Kylian Mbappé has been diagnosed with hyperextension of the posterior capsule of his left knee.



The club expect Kylian to be back in two weeks. pic.twitter.com/H9a9kSBwbT September 26, 2026

Γι΄αυτό άλλωστε επέλεξε να αποδεσμεύσει και τον Ιμπράημα Κονατέ την ημέρα πριν από το ταξίδι στην Τουρκία , καθώς ο κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ αντιμετώπιζε πόνους στο δεξί του γόνατο.

Το χρονοδιάγραμμα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τη «βασίλισσα», η οποία αντιμετωπίζει ένα απαιτητικό πρόγραμμα μετά το τέλος του διαλείμματος για τις εθνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων σε Champions League και La Liga, πριν από το πρώτο El Clasico της σεζόν εναντίον της Μπαρτσελόνα.