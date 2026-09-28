Ρεάλ Μαδρίτης: Δυσαρεστημένη με τη Γαλλία για τον χειρισμό του τραυματισμού του Mπαπέ
Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να είναι δυσαρεστημένη με τον τρόπο που η Γαλλία χειρίστηκε την κατάσταση με τον Κιλιάν Μπαπέ κατά τη διάρκεια της τελευταίας διακοπής για τις εθνικές ομάδες, μετά τον τραυματισμό του επιθετικού στο γόνατο στον αγώνα εναντίον της Τουρκίας.
Σύμφωνα με την «L'Equipe», ο επιθετικός των «μερένχες» έφτασε στο προπονητικό κέντρο των «τρικολόρ», Clairefontaine, με ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο, με τους Ισπανούς να ενημερώνουν το γαλλικό ιατρικό επιτελείο για το πρόβλημα και να ελπίζουν ότι θα τον άφηναν να ξεκουραστεί
Ωστόσο, ο Μπαπέ ξεκίνησε βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση στο Κοτσαέλι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 59ο λεπτό, αφού πέτυχε πρώτα το νικητήριο γκολ για την ομάδα του.
Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο 27χρονος διεθνής υπέστη υπερέκταση του αριστερού του γόνατου, με τις πρώτες αναφορές να υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να μείνει εκτός για δύο έως τρεις εβδομάδες. Από την μεριά του, ο προπονητής του ομοσπονδιακού συγκροτήματος, Ζινεντίν Ζιντάν, έστειλε τον παίκτη πίσω στη Μαδρίτη, επιτρέποντας στον σύλλογο να επιβλέψει την ανάρρωσή του, για να μην δημιουργηθούν τυχόν εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
🚨 OFFICIAL: Real Madrid confirm Kylian Mbappé has been diagnosed with hyperextension of the posterior capsule of his left knee.
The club expect Kylian to be back in two weeks. pic.twitter.com/H9a9kSBwbT— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2026
Γι΄αυτό άλλωστε επέλεξε να αποδεσμεύσει και τον Ιμπράημα Κονατέ την ημέρα πριν από το ταξίδι στην Τουρκία , καθώς ο κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ αντιμετώπιζε πόνους στο δεξί του γόνατο.
Το χρονοδιάγραμμα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τη «βασίλισσα», η οποία αντιμετωπίζει ένα απαιτητικό πρόγραμμα μετά το τέλος του διαλείμματος για τις εθνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων σε Champions League και La Liga, πριν από το πρώτο El Clasico της σεζόν εναντίον της Μπαρτσελόνα.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid’s medical staff were NOT HAPPY after Kylian Mbappé suffered an injury on Friday night.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 27, 2026
Madrid had hoped Mbappé would be RESTED against Turkey.
The Frenchman already arrived at the France camp with slight pain in the SAME area, and Real Madrid had informed… pic.twitter.com/GahfiJPrxa
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.