Ρεπορτάζ του Μπεν Τζέικομπς αποκαλύπτει πως οι Σαουδάραβες είναι έτοιμοι να προσφέρουν το μυθικό ποσό των 350 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Βινίσιους Τζούνιορ, δίνοντας στον ίδιο ένα ασύλληπτο συμβόλαιο!

Έτοιμη να τινάξει την μπάνκα στον αέρα για χάρη του Βινίσιους Τζούνιορ φέρεται να είναι η Αλ Αχλί, σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκριτου δημοσιογράφου Μπεν Τζέικομπς, που αναφέρει πως ο σύλλογος της Saudi Pro League προσφέρει το μυθικό ποσό των 350 εκατ. ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης για χάρη του Βραζιλιάνου αστέρα.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά, οι Σαουδάραβες έχουν «κυκλώσει» το όνομα του 25χρονου εξτρέμ ως κύριο στόχο προς απόκτηση τα προσεχή χρόνια, θέλοντας να... πάρουν κι' άλλη λάμψη από την Ευρώπη. Ο ίδιος ο παίκτης της «βασίλισσας» έχει δηλώσει δημόσια πως θέλει να παραμείνει στη Μαδρίτη, ωστόσο όσο δεν προχωράει η υπόθεση της ανανέωσής του, τα σενάρια για το μέλλον του θα πολλαπλασιάζονται.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, άνθρωποι από τη Σαουδική Αραβία είναι σε επαφές με τον «Βίνι» για περισσότερο από έναν χρόνο, προσπαθώντας να τον... ψήσουν να μετακομίσει στην Ασία, έχοντας πίστη πως θα τα καταφέρουν σε βάθος τριετίας. Μάλιστα, αναφέρεται πως του προσφέρουν συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με απολαβές που αγγίζουν το 1 δις ευρώ!

