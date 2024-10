Ο Βινίσιους παίζει... Χρυσή Μπάλα, σαν έτοιμος από καιρό για να την κατακτήσει

Στην Ισπανία και τη Μαδρίτη μοιάζει να γνωρίζουν από καιρό το αποτέλεσμα της φετινής ψηφοφορίας του «France Football». Τα ισπανικά ΜΜΕ πρώτα αναπαρήγαγαν πως ο Βινίσιους ξέρει ήδη ότι θα είναι ο νέος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, ο τρίτος κατά σειρά παίκτης της Ρεάλ που «σπάει» την πρωτοκαθεδρία των Μέσι-Κριστιάνο μετά τους Μόντριτς (2018) και Μπενζεμά (2022).

Πιθανότατα έτσι έχουν τα πράγματα. Ακόμα όμως κι αν αυτό δεν ισχύει, ο Βινίσιους το βράδυ της Τρίτης συμπεριφέρθηκε σαν η βράβευσή του να εξαρτιόταν από αυτό το ματς.

Το χατ-τρικ μέσα σε 31 λεπτά ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Ο Βίνι άγγιξε το τέλειο, με ή χωρίς τα γκολ, ενσαρκώνοντας τις αλλαγές που ήθελε να δει στο παιχνίδι του ο Κάρλο Αντσελότι μετά το καταστροφικό πρώτο ημίχρονο. Πάθος, πίεση, αυταπάρνηση, «σκύλιασμα».

Με το σκορ ακόμα στο 0-2, κυνηγούσε τις φάσεις και τους αντιπάλους του σαν να μην υπήρχε αύριο. Ζούσε για την κάθε μπάλα, πανηγύριζε με το κερδισμένο πλάγιο, μετέδιδε τη φλόγα που άναψε ο ίδιος στην εξέδρα και τους συμπαίκτες του.

