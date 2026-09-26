Ο τραυματισμός του Κιλιάν Μπαπέ στο γόνατο δεν αποδείχθηκε σοβαρός, καθώς ο Γάλλος θα απουσιάσει μόλις για δυο εβδομάδες και θα είναι έτοιμος για το ραντεβού με την ΑΕΚ.

Ανακούφιση επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων γύρω από τον τραυματισμό του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα των Μπλε στην Τουρκία με πρόβλημα στο γόνατο και την επομένη επέστεψε στη Μαδρίτη για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Και μπορεί οι αρχικές εκτιμήσεις των Μερένγκες για το διάστημα απουσίας του να μην ήταν αισιόδοξες, όμως τελικά οι εξετάσεις ήταν καθησυχαστικές. Συγκεκριμένα ο Γάλλος απέφυγε κάποια σοβαρή ζημιά στο γόνατο και τα ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν πως θα λείψει για δέκα μέρες με δυο εβδομάδες.

Όπερ σημαίνει πως θα χάσει το παράθυρο των εθνικών με τη Γαλλία, όμως θα είναι έτοιμος για την επιστροφή της αγωνιστικής δράσης στα μέσα του Οκτωβρίου. Παράλληλα, αυτό σημαίνει πως θα είναι διαθέσιμος και για το ταξίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 4 Νοεμβρίου, όταν η Ρεάλ θα βρεθεί στην Αθήνα για το ραντεβού απέναντι στην ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League.

«Μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, ο Κιλιάν Μπαπέ έχει διαγνωστεί με υπερέκταση της οπίσθιας αρθρικής κάψας του αριστερού γόνατος. Θα παρακολουθούμε την αποθεραπεία του» τονίζεται στην λιτή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Μερένγκες, με τα ισπανικά Μέσα πάντως να στέκονται εν συνεχεία στο περιορισμένο διάστημα απουσίας.