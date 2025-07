Όπως μετέδωσε η MARCA, η βαριά ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν έβαλε σε... σκέψεις τη Ρεάλ Μαδρίτης αναφορικά με το «μποτιλιάρισμα» των «εγώ» και την έλλειψη ομαδικότητας στο ρόστερ της.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έβαλε στον... πάγο την όποια αισιοδοξία είχε αρχίσει να εμφανίζεται στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα της εποχή. Η βαριά ήττα με τεσσάρα προβλημάτισε έντονα τους Μερένγκες και, σύμφωνα με τη MARCA, έβγαλε στην επιφάνεια τη μεγαλύτερή τους ανησυχία αναφορικά με αυτή την έκδοση της ομάδας.

Η μεγάλη ισπανική ιστοσελίδα έθιξε το «πρόβλημα εγωισμού», όπως το ονόμασε, μεταδίδοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τη διοίκηση της ομάδας.

Χειρονομίες και γκριμάτσες που μόνο ομαδικότητα δεν απέπνεαν, αμφιλεγόμενη νοοτροπία. Σύμφωνα με τη MARCA, στη Ρεάλ έχουν παρατηρήσει πως τα «εγώ» της ομάδας είναι και πολλά και βαριά και συνήθως δυσκολεύονται να συνυπάρξουν ιδιαίτερα σε τεταμένες καταστάσεις του παιχνιδιού. «Από το πρώτο γκολ της Παρί και το λάθος του Ασένθιο, η Ρεάλ αδυνατούσε να λειτουργήσει ως ομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά η ισπανική ιστοσελίδα.

Οι άνθρωποι των Μερένγκες πάντως είναι αποφασισμένοι να λύσουν το πρόβλημα. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, θα μιλήσουν με συγκεκριμένους παίκτες ώστε να δουν τι ακριβώς ζητούν και πόσο αφοσιωμένοι είναι στον σύλλογο. «Είτε θα δουλέψουν ως ομάδα, είτε θα βρεθούν άλλες λύσεις. Το μεταγραφικό παράθυρο είναι μακρύ», ήταν η σαφής αναφορά.

