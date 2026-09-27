Οι Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Άγγελος Χαριστέας βρέθηκαν στο φιλικό για τα 100 χρόνια της Βέρντερ Βρέμης, όπου και σκόραραν υπό τις οδηγιές του θρυλικού Ότο Ρεχάγκελ.

Η Βέρντερ Βρέμης γιόρτασε χθες (26/09) τα 100 χρόνια από την ίδρυση της και επέλεξε να το γιορτάσει με μία φιλική αναμέτρηση απέναντι στη «βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα οι Legends των «μερένχες» ταξίδεψαν στην Γερμανία για αναμετρηθούν με τους αντίστοιχους της Βέρντερ, η σύνθεση της οποίας είχε έντονο άρωμα Ελλάδας και... Euro 2004.

Αυτό συνέβη καθώς αναμέσα στους παίκτες που κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν τον σύλλογο σε αυτή την σημαντική στιγμή, ήταν ο ήρωας του τελικού της Πορτογαλίας, Άγγελος Χαριστέας, αλλά και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ενώ προπονητής της ομάδας ήταν ο «βασιλιάς», Ότο Ρεχάγκελ.

Το παιχνίδι, το οποίο διεξήχθη στο Weserstadion, έληξε με 4-3 υπέρ των εορταζόντων, με τους δύο Έλληνες πρώην διεθνείς να βρίσκουν αμφότεροι δίχτυα, στο 26' ο Παπασταθόπουλος και στο 62' ο Χαριστέας και να δίνουν στην πρώην ομάδα τους μία... ιστορική νίκη.

Μάλιστα, ο Χαριστέας με το που σκόραρε πήγε κόντα στον Ρεχάγκελ και πανηγύρισαν μαζί, σε μία εικόνα, που για τους Έλληνες, ξυπνάει όμορφες αναμνήσεις 22 ετών, καθώς και οι δύο έχουν συνδέσει με χρυσά γράμματα το ονόμα τους με την μεγαλύτερη δόξα που έχει ζήσει το ποδόσφαιρο της χώρας μας, η οποία δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2004.