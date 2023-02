Οι Καρίμ Μπενζεμά, Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ είναι οι τρεις φιναλίστ για το βραβείο The Best FIFA Men's player για το 2022.

Μετά τους υποψήφιους τερματοφύλακες και προπονητές της χρονιάς η FIFA ανακοίνωσε τους τρεις φιναλίστ για το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για το 2022. Στη λίστα της Ομοσπονδίας βρίσκονται οι αστέρες της Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Μπαπέ και ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά.

