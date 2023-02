Γνωστά έγιναν τα ονόματα που πρόκρινε η FIFA για την τελική τριάδα της κατάταξης του κορυφαίου προπονητή του 2022, με τους Γκουαρδιόλα, Σκαλόνι και Αντσελότι να μονομαχούν για το βραβείο.

Μετά την τελική λίστα για τους κορυφαίους τερματοφύλακες του προηγούμενου έτους, η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα και την τριάδα ονομάτων που θα παλέψουν για τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή για το 2022.

Ο λόγος για τους Πεπ Γκουαρδιόλα, Κάρλο Αντσελότι και Λιονέλ Σκαλόνι, οι οποίοι προκρίθηκαν ως οι κορυφαίες επιλογές από την Παγκόσμια Ομοσπονδία σε μια ύψιστη διάκριση για τα επιτεύγματα της προηγούμενης σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο Γκουαρδιόλα έκανε ξανά πρωταθλήτρια τη Μάντσεστερ Σίτι σε μια ξέφρενη κούρσα τίτλου απέναντι στη Λίβερπουλ, ενώ ο Κάρλο Αντσελότι επέστρεψε σαν βασιλιάς στη Μαδρίτη οδηγώντας τη Ρεάλ στο πρωτάθλημα, αλλά και στο Champions League.

Από την πλευρά του ο Σκαλόνι έπρεπε να περιμένει μέχρι το τέλος του έτους για να γευτεί το νέκταρ της νίκης, μιας και τον περασμένο Δεκέμβριο οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα του Κατάρ.

The three finalists for #TheBest FIFA Men’s Coach Award have been revealed!



🇪🇸 @PepTeam

🇦🇷 @lioscaloni

🇮🇹 @MrAncelotti