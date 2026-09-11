Βαθμολογία Champions League: Πού βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της 1η αγωνιστικής

Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της League Phase του Champions League, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της 1η αγωνιστικής.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις Φενέρμπαχτσε, Ρόμα, Αϊντχόφεν, Σαχτάρ Ντόντεσκ, να μένουν ισόπαλες.

Αντιθέτως νίκες πήραν οι Μπάγερν Μονάχου, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λανς και Κόμο, οι οποίες μοιράζονται την κορυφή μαζί με τους 12 συλλόγους που πανηγύρισαν το πρώτο τους τρίποντο το προηγούμενο διήμερο, ανάμεσά τους και η ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή είναι 16η στη βαθμολογία.

Η βαθμολογία

Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1) Μπάγερν 3 (5-0) Μπαρτσελόνα 3 (5-1) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (4-0) Κόμο 3 (4-1) Στουτγκάρδη 3 (3-1) Σπόρτινγκ 3 (3-1) Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)

- - - - - -- - - - - Μπέτις 3 (3-2) Ντόρτμουντ 3 (3-2) Άστον Βίλα 3 (3-2) Λανς 3 (3-2) Λίβερπουλ 3 (2-1) Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1) Άρσεναλ 3 (1-0) ΑΕΚ 3 (1-0) Ρόμα 1 (1-1) Φενέρμπαχτσε 1 (1-1) Αϊντχόφεν 1 (1-1) Σαχτάρ Ντόνετσκ 1 (1-1) Βιγιαρεάλ 0 (2-3) Λιλ 0 (2-3) Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3) Σλάβια Πράγας 0 (2-3)

- - - - - - - - - - Ίντερ 0 (1-2) Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2) Νάπολι 0 (0-1) ΛΑΣΚ 0 (0-1) Βίκινγκ 0 (1-3) Γαλατασαράι 0 (1-3) Πόρτο 0 (0-2) Λειψία 0 (1-4) Φέγενορντ 0 (1-5) Σαμπάχ 0 (0-4) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6) Μπόντο Γκλιμτ (0-5)

Τα αποτελέσματα

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0

Κλαμπ Μπρίζ - Άστον Βίλα 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ - Μπέτις 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 5-1

Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 3-1

Νάπολι - Άρσεναλ 0-1

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1

Σπόρτινγκ - Γαλατάσαραϊ 3-1



Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 1-1

Αϊντχόφεν - Σαχτάρ 1-1

Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ 5-0

Σλάβια Πράγας - Λανς 2-3

Κόμο - Λειψία 4-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ 4-0



2η Αγωνιστική



13/10/2026

19:45 Λανς – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:45 Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας

22:00 Άρσεναλ – Λιλ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γ.

22:00 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα

22:00 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ

22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν

22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν

22:00 Βιγιαρεάλ – Νάπολι

14/10/2026

19:45 Φέγενορντ – Κόμο

19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ

22:00 Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε

22:00 Μπόντο – Ντόρτμουντ

22:00 Μάντσεστερ Σ. – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπέτις – Πόρτο

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη