Ο Καρίμ Μπενζεμά κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα με 356 πόντους διαφορά από τον δεύτερο Σαντιό Μανέ, ενώ συνολικά δεν τον έφτασαν μαζί ο Σενεγαλέζος, ο τρίτος Κέβιν Ντε Μπρόινε και ο τέταρτος Μοχάμεντ Σαλάχ. Δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο, πίσω μόνο από τον Ρονάλντο το 2016.

Ο Καρίμ Μπενζεμά ήταν αδιαμφισβήτητα το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας και τα αποτελέσματα δικαίωσαν τις προσδοκίες. Ο 34χρονος Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το βραβείο για πρώτη φορά στην καριέρα του και οι ανταγωνιστές ούτε που τον... έβλεπαν.

Ο διεθνής σέντερ φορ συγκέντρωσε 549 πόντους και η διαφορά με τον δεύτερο Σαντιό Μανέ, ήταν «χαώδης», καθώς τους χώριζαν 356 πόντοι (193). Χαρακτηριστικό της απόλυτης κυριαρχίας του Μπενζεμά είναι πως αθροιστικά ο δεύτερος Σενεγαλέζος επιθετικός, ο τρίτος Κέβιν Ντε Μπρόινε (175) και ο τέταρτος Μοχάμεντ Σαλάχ (170) δεν τον έφταναν!

🚨| Karim Benzema won the Ballon d’Or by the second biggest point margin (after Cristiano, 2016). @diarioas pic.twitter.com/hNXX71s3kW

Ο αρχηγός της Βασίλισσας έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο στην ιστορία της Χρυσής Μπάλας και βρίσκεται πίσω μόνο από τον Kριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σταρ το 2016 είχε μαζέψει 745 πόντους και ο δεύτερος Λιονέλ Μέσι είχε 316 (διαφορά 429 πόντων). Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως 89 από τις 93 δημοσιογράφους είχαν τον Μπενζεμά ως πρώτη τους επιλογή, καθώς μόνο η Ολλανδία, η Σλοβενία, η Σενεγάλη και η Αίγυπτος δεν τον είχαν στην πρώτη θέση.

🚨| Official: Out of them 93 journalists that voted for the Ballon d’Or, 89 of them voted Karim Benzema first. pic.twitter.com/wnIJDefOc3