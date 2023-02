Η FIFA ανακοίνωσε τους/τις τρεις τερματοφύλακες που θα διεκδικήσουν το βραβείο The Best FIFA Goalkeeper για το 2022 σε επίπεδο ανδρών και γυναικών.

Η FIFA ανακοίνωσε τους τελικούς υποψήφιους στην κατηγορία τερματοφυλάκων γυναικών και ανδρών για τα βραβεία The Best. Όσον αφορά την τελική τριάδα των ανδρών βρίσκονται ο Γιασίν Μπόνο της Σεβίλλης που έκανε εκπληκτικό Μουντιάλ με το Μαρόκο, ο Τιμπό Κουρτουά που έβαλε την υπογραφή του στην πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Champions League, όπως και ο κορυφαίος τερματοφύλακας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, Εμιλιάνο Μαρτίνες.

🥁 The finalists for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper Award are... 🇦🇷 @emimartinezz1 🇧🇪 @thibautcourtois 🇲🇦 Yassine Bounou

Στις γυναίκες οι υποψήφιες είναι οι Ανν - Κατρίν Μπέργκερ της Τσέλσι, η Κριστιάν Έντλερ της Λυών και η Μέρι Ερπς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Την Πέμπτη (9/2) θα ανακοινωθούν οι φιναλίστ για το βραβείο του καλύτερου προπονητή σε επίπεδο ανδρών και γυναικών. Η τελετή απονομής θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου στο Παρίσι.

