Δείτε τα highlights από το πρώτο (από τα τρία) βράδυ της πρεμιέρας στη League Phase του φετινού Champions League.

Το νέο Champions League της σεζόν 2026-2027 έκανε ποδαρικό το βράδυ της Τρίτης (8/9) και η ΑΕΚ με τη σειρά της ξεκίνησε με το δεξί, αφού νίκησε 1-0 τη Λασκ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η γκολάρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν έκρινε το παιχνίδι και έθεσε υποψηφιότητα για το γκολ της αγωνιστικής, σίγουρα και της βραδιάς. Μιας βραδιάς που στο σύνολό της είχε 21 γκολ, με τα περισσότερα να μπαίνουν στα ματς Κλαμπ Μπριζ - Άστον Βίλα, Λιλ - Μπέτις, που έληξαν 2-3 και Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ (3-2).

Απολαύστε τα!