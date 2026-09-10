Μπαπέ: «Το να κερδίσω το Champions League με τη φανέλα της Ρεάλ είναι πιο σημαντικό από τη Χρυσή Μπάλα»
Ο Κιλιάν Μπαπέ πριν από τρια χρόνια... ήταν το μεγάλο «μπαμ» της Ρεάλ στο μεταγραφικό παζάρι και άφησε τη Παρί Σεν Ζερμέν για να φορέσει τη φανέλα της Βασίλισσας.
Όταν πας στην πολυνίκη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, είναι σαφές ότι θες να βάλεις στο παλμαρέ σου το Champions League, κάτι που λείπει μέχρι στιγμής από τον 26χρονο αρχηγό των Τρικολόρ.
Είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Champions League και του Μουντιάλ 2026. Αναμενόμενο, θα έλεγε κανείς είναι απολύτως λογικό να είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Ωστόσο, εκείνος, σε συνέντευξή του, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πιο σημαντικό να κερδίσει το Champions League με τους Μερενχες.
Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το να κερδίσω το Champions League με τη φανέλα της Ρεάλ είναι πιο σημαντικό από το να κατακτήσω τη Χρυσή Μπάλα. Παίζω για την ομάδα των ονείρων μου και είναι πολύ σημαντικό να πάρω εδώ το Champions League. Θέλω αυτό το τρόπαιο περισσότερο από κάθε τι άλλο».
⚪️✨ Kylian Mbappé: “I’m playing for the club of my dreams and it’s really important that I win the Champions League here”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026
“I want it more than everything”, told CBS. pic.twitter.com/FQbfjruuKo
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