Ο Καρίμ Μπενζεμά έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2023 αλλά οι δυο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για να ανανεώσουν τη συνεργασίας τους μέχρι το 2024.

Ο Καρίμ Μπενζεμά είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην φετινή πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος σέντερ φορ σε 43 συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν μετράει ισάριθμα γκολ και 14 ασίστ. Ειδικά στο Champions League ο διεθνής επιθετικός ήταν καταλυτικός, έχοντας 15 γκολ σε 11 ματς και πρωτοστάτησε στις ανατροπές - προκρίσεις κόντρα σε Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 34χρονος σταρ έχει συμβόλαιο με τους «Μερένγκες» μέχρι το 2023, όμως κοινή επιθυμία των δυο πλευρών είναι να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού «Confidencial» ο Μπενζεμά βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη διοίκηση της Ρεάλ για να υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2024.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Karim Benzema is in advanced talks with Real Madrid over extending his contract until 2024.



