Ο Πέδρι έδωσε άλλη μια ποδοσφαιρική παράσταση στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του Τσάβι ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στον κόσμο.

Το παιδί που έχει βαλθεί να τρελάνει την Βαρκελώνη με τα καμώματά του. Την περυσινή σεζόν ο Πέδρι, απέδειξε το πάθος και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε 73 παιχνίδια σε 9 διαφορετικές διοργανώσεις. Τα περισσότερα από κάθε άλλον (LaLiga, Copa Del Rey, Spanish Super Cup, Champions League, Euro, Ολυμπιακοί Αγώνες, προκριματικά Μουντιάλ, Euro U-21, Nations League).

Το 2021 ολοκληρώθηκε τον πιο ιδανικό τρόπο για τον Πέδρι, καθώς αναδείχθηκε νικητής του βραβείου Golden Boy 2021 ενώ μάλιστα κατέκτησε και το βραβείο Κοπά, το οποίο απονέμεται στον καλύτερο παίκτη κάτω των 21 ετών, για τα επιτεύγματά του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας.

Φέτος μπορεί να άργησε να βρει ρυθμό, λόγω ενός τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε, ωστόσο πλέον βρίσκεται στη διάθεση του Τσάβι, ο οποίος τρίβει τα χέρια του με τα χαρίσματα και τις ικανότητες του Πέδρι.

Στο νικηφόρο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Μπιλμπάο (4-0) ο 19χρονος «βιονικός» μέσος απέσπασε τα περισσότερα κολακευτικά σχόλια στο φινάλε του αγώνα, παρά το γεγονός ότι δεν βρήκε δίχτυα. Οι φίλαθλοι στο «Καμπ Νόου» δεν σταματούσαν να αποθεώνουν τον νεαρό αστέρα των «μπλαουγκράνα», στου οποίου το πρόσωπο βλέπουν τον νέο... Τσάβι.

Αλλωστε αυτό φρόντισε να το δείξει και με την εντυπωσιακή ντρίμπλα - «σακούλα» που μοίρασε σε αντίπαλό του κι έκανε τους οπαδούς που είδαν μπροστά τους το απίθανο «χορευτικό» να χειροκροτούν. Μία ντρίμπλα η οποία θύμισε σε μεγάλο βαθμό αυτή του Τσάβι που είχε κάνει κατά τη ποδοσφαιρική του καριέρα.

This is just wonderful! 🤩 Credits To: @pi3trix1 pic.twitter.com/StkYGjpC7N

Μετά το τέλος του αγώνα, ο 41χρονος τεχνικός των Καταλανών, δεν δίστασε να το χαρακτηρίσει το μεγαλύτερο ταλέντο στον κόσμο αλλά και να τον παρομοιάζει με τον Αντρές Ινιέστα.

«Ο Πέδρι μού θυμίζει τον Αντρές Ινιέστα. Είναι απλά μαγικός. Πριν από αυτόν δεν είχα δει άλλα ταλέντα στο επίπεδό του. Είναι εκπληκτικός. Πέρα από την εξαιρετική επαφή που έχει με την μπάλα, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το παιχνίδι, ο τρόπος που πηγαίνει ανάμεσα στις γραμμές. Αν μιλάμε για ατόφιο ταλέντο, ο Πέδρι είναι ο κορυφαίος στον κόσμο. Είναι ένας υπέροχος παίκτης», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τσάβι.

Ο Πέδρι, ο οποίος θα κλείσει τα 20 τον Νοέμβριο, υπέγραψε πριν από μερικούς μήνες νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα ως το 2026 με την ρήτρα στο συμβόλαιό του να είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε μπει τόσο μεγάλη ρήτρα για παίκτη της ισπανικής ομάδας, με τα 800 εκατομμύρια ευρώ για τον Γκριεζμάν να συνιστούσε το υψηλότερο ποσό που έχει μπει ποτέ σε ρήτρα αποδέσμευσης ποδοσφαιριστή της. Σαφέστατα, ο 19ρονος Ισπανός αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για την Μπαρτσελόνα γι' αυτό και θέλησε να τον δεσμεύσει για πάντα στο «Καμπ Νόου».

Hate to admit it but Pedri is the best player in the world.



pic.twitter.com/3CkPcVJOg6