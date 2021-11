Χρυσή Μπάλα: Στον Πέδρι το «Βραβείο Κοπά» για τον κορυφαίο παίκτη Κ-21

Ο Πέδρι ολοκλήρωσε τη μυθική πρώτη χρονιά του στην ελίτ με το «Βραβείο Κοπά», κερδίζοντας τους Μπέλιγχαμ και Μουσιάλα στη σχετική ψηφοφορία.

Το «μαγικό» 2020 φτάνει στο τέλος με τον πιο ιδανικό τρόπο για τον Πέδρι, τον νεαρό παίκτη της χρονιάς αλλά και Νο24 στην κατάταξη της φετινής Χρυσής Μπάλας.

Ο... βιονικός χαφ της Μπαρτσελόνα έκανε το «μπαμ» παίζοντας πάνω από 70 αγώνες στη σεζόν 2020/21 με τους Μπλαουγκράνα, την εθνική Ισπανίας και την ολυμπιακή ομάδα, κατέκτησε το Κόπα Ντελ Ρέι, καθιερώθηκε στους Φούριας Ρόχας και πλέον κατέχει και το βραβείο Κοπά στην πρώιμη συλλογή του. Κι όλα αυτά, λίγες μέρες αφότου έσβησε 19 κεράκια.

Στην ψηφοφορία επικράτησε κατά σειρά των Τζουντ Μπέλιγχαμ, Τζαμάλ Μουσιάλα, Νούνο Μέντες και Μέισον Γκρίνγουντ.

Pedri is your 2021 #kopatrophee ! #ballondor pic.twitter.com/B2zYICnOFG

Ranked at the 24th place for the 2021 #ballondor @Pedri 🇪🇸@FCBarcelona_es pic.twitter.com/KWdVRnNYb1