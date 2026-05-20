Ο άσος της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας περνάει στιγμές χαλάρωσης στη Ζάκυνθο, παρέα με τη νέα του σύντροφο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 βρίσκεται προ των πυλών, ωστόσο ο Λαμίν Γιαμάλ φαίνεται πως βρήκε μερικές στιγμές για να χαλαρώσει, πριν εκπροσωπήσει την Ισπανία στο μεγάλο ραντεβού.

Ο σταρ της Μπαρτσελόνα, με την οποία φέτος πανηγύρισε το πρωτάθλημα και το ισπανικό Σούπερ Καπ, είναι εδώ και καιρό εκτός λόγω τραυματισμού, ευρισκόμενος στο στάδιο της αποθεραπείας, για να επιστρέψει στην ιδανική κατάσταση ενόψει Μουντιάλ. Ωστόσο, δεν έχασε την ευκαιρία να... κάνει μια επίσκεψη από τα μέρη μας, και συγκεκριμένα τη Ζάκυνθο.

Παρέα με τη νέα του σύντροφο, Ινές Γκαρσία, μια 20χρονη influencer από τη Σεβίλλη, το wonderkid του παγκοσμίου ποδοσφαίρου εθεάθη σε διάφορα σημεία του νησιού των Επτανήσων, ενώ φυσικά βρέθηκε και στην περίφημη περιοχή του Λαγανά. Περαστικοί δεν έχασαν την ευκαιρία να απαθανατίσουν τη στιγμή, με τον 18χρονο και την 20χρονη ουσιαστικά να επιβεβαιώνουν τις φήμες που τους ήθελαν μαζί από τα τέλη Απριλίου.