Μπαρτσελόνα: Μεγάλος νικητής του Golden Boy 2021 ο Πέδρι (vid)

Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Πέδρι, είναι ο νικητής του βραβείου Golden Boy 2021, όπως ανακοίνωσε η ιταλική εφημερίδα Tuttosport.

Η ιταλική εφημερίδα Tuttosport διοργανώνει από το 2003 και κάθε χρόνο το Golden Boy επιλέγοντας το κορυφαίο ταλέντο του κόσμου στο χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου για παίκτες που έχουν γεννηθεί μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2000.

Ο φετινός νικητής δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Πέδρι, o οποίος παίρνει τη σκυτάλη από τον περυσινό νικητή του βραβείου, Έρλινγκ Χάαλαντ και θα παραλάβει το βραβείο του στις 15 Δεκεμβρίου στο Τορίνο.

Ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα, μπορεί να διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο έχει καταφέρει ήδη να ξεχωρίσει και να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα των Καταλανών. Ενδεικτικό ότι μετράει 56 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 4 γκολ και 6 ασίστ, από το καλοκαίρι του 2020 που μετακόμισε στη Βαρκελώνη, από την Λας Πάλμας.

Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι την περυσινή σεζόν ο «βιονικός» πιτσιρικάς από τα Κανάρια Νησιά αγωνίστηκε 72 παιχνίδια σε 9 διαφορετικές διοργανώσεις μέσα στην αγωνιστική περίοδο 2020-2021 (LaLiga, Copa Del Rey, Spanish Super Cup, Champions League, Euro, Ολυμπιακοί Αγώνες, προκριματικά Μουντιάλ, Euro U-21, Nations League) κι έτσι σημείωσε τα περισσότερα ματς από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή μέσα σε μια ποδοσφαιρική χρονιά!

Official: Pedri González has won the Golden Boy award by Tuttosport. A massive congratulations to the young magician. We can't wait to have you back on the pitch! pic.twitter.com/EkQOcrZnFg